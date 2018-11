Chi è Valeria Marini: i gossip, gli amori e gli scandali della diva

La ricordiamo per le sue curve mozzafiato, per i gossip e gli scandali amorosi, ma Valeria Marini è molto di più: conosciamola meglio!

Showgirl bellissima e dal fascino sensuale, Valeria Marini è uno dei volti più prorompenti del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 14 maggio 1967 (segno zodiacale Toro) dagli anni ’90 è conosciuta per la sua allure da bambola e le sue curve, oltre che per le sue liaison sentimentali.

Scopriamo alcune storie piccanti sul suo passato amoroso e alcuni dettagli della sua vita privata!

Chi è Valeria Marini?

Il suo sogno da bambina era quello di fare la veterinaria ed è cresciuta circondata dai coniglietti. Ancora oggi gli animali sono la sua passione: ama i gatti e ha tre persiani (uno glielo ha regalato l’amica Antonella Clerici).

È sulla cresta dell’onda dai primi anni ’90, quando era una delle più celebri showgirl del Bagaglino. Nel 2018, però, ha dichiarato di essersi allontanata dal mondo dello spettacolo perché colpita da una forte depressione, dovuta soprattutto al suo grande desiderio di mettere al mondo un figlio.

Valeria Marini: fidanzato e vita privata

Il suo primo amore, quando era appena 14enne, è stato un libraio di 16 anni più grande. Da giovane ha avuto un flirt con Lorenzo Jovanotti e uno con Alfonso Signorini: a dire del direttore di Chi sarebbe stata un storia importante, ma lei ha sempre glissato sull’argomento.

Per moltissimo tempo Valeria Marini è stata legata al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, che ha sostenuto moltissimo anche durante la detenzione (ma non ha mai sposato). Il periodo di forte stress, però, le ha procurato un aborto spontaneo.

Nel 2013 ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone, ma il matrimonio è stato annullato poco tempo dopo dalla Sacra Rota, quando la showgirl ha scoperto che l’imprenditore era già sposato: “Il giorno dopo il matrimonio è stato l’inizio della fine. Sembrava di stare in un film quando un personaggio si toglie la maschera. Non c’è mai più stato un secondo sereno: non abbiamo nemmeno fatto il viaggio di nozze perché tutto improvvisamente è cambiato. Sono cominciate le assenze, le bugie.

Diceva che era da una parte ed era dall’altra. Io ero sempre sola, ma braccata”, aveva raccontato la showgirl in una lunga intervista a Vanity Fair.

In seguito è stata legata all’imprenditore Patrick Baldassari che ha partecipato con lei, nel 2018, a Temptation Island Vip. Valeria Marini e Patrick, il cui amore che sembrava pur così solido, non ha resistito alla prova del reality, complice anche il tentatore Ivan Gonzalez. Dopo la trasmissione i due ufficializzano la loro relazione, ma dopo poche settimane lui diventa tronista di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALERIA MARINI (@valeriamarini) in data: Set 7, 2018 at 11:19 PDT

In più occasioni ha raccontato che il suo più grande sogno è quello di fare un figlio. Valeria Marini ha sempre sostenuto che le sarebbe piacuto avere un bambino prima dei 50 anni (età che ha raggiunto nel 2017).

5 curiosità su Valeria Marini

– Uno dei suoi più grandi amici era Gigi D’Alessio, con cui però avrebbe chiuso per un prestito di 200 mila euro: “Gli ho prestato quei soldi perché sono un’amica e quando glieli ho chiesti indietro è perché ne avevo bisogno. Non abbiamo ancora trovato un accordo, non ci vediamo più”, ha raccontato a L’Intervista.

– Il padre di Valeria Marini l’ha sempre chiamata Lolly, soprannome che lei ha adottato nei primi anni della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

– Ha avuto un grave incidente d’auto, e durante il ricovero in ospedale, in più di un’occasione avrebbe visto il suo corpo dall’alto, come ha raccontato af GF Vip.

– Sul suo lato B ha un tatuaggio a forma di bocca rossa, a simboleggiare un bacio.

– Il suo idolo è la diva Marilyn Monroe, e come lei ama mettere qualche goccia di profumo prima di andare a dormire.