Ecco alcune curiosità su Giuseppe Giacobazzi che si definisce “poveta romagnolo vinificatore” e che per anni ha infuocato il palco di Zelig.

Giuseppe Giacobazzi è un attore e cabarettista noto per aver preso parte allo show Zelig grazie al quale si è conquistato una grossa fetta di pubblico. Ma cosa faceva questo talento del cabaret prima di diventare così conosciuto? Scopri in questo articolo alcuni dettagli e curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Giuseppe Giacobazzi, la biografia e la carriera

Giuseppe Giacobazzi è uno pseudonimo: il vero nome è Alessandro Sasdelli. È nato a Alfonsine, provincia dell’Emilia Romagna, il 19 febbraio del 1963, sotto il segno dell’Acquario. Ed è per questo che caratterizza tutti i suoi personaggi con uno spiccato accento romagnolo e si definisce “poveta vinificatore”. Per lo stesso motivo ha scelto lo pseudonimo di Giacobazzi, nota azienda vinicola del territorio.

Giuseppe Giacobazzi

Prima di essere scoperto come cabarettista, il comico teneva una rubrica radiofonica in una piccola stazione radio nel ravennate in cui interpretava il contadino Giuseppe: semianalfabeta ma amante della poesia. Sarà il noto comico Duilio Pizzocchi a scoprirlo e a offrirgli la prima occasione di esibirsi in televisione.

Dal 2005 al 2012 ha fatto parte del cast dei comici di Zelig, confermando il suo talento comico e facendo divertire con le sue poesie assurde e la sua ironia scanzonata. Sempre condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, torna sul palco del Teatro degli Arcimboldi per la nuova edizione, a commemorare il 25° anniversario dello show.

Ha recitato anche in diversi film, tra cui: Baciato dalla fortuna (2011), Vacanze di Natale a Cortina (2012), Regalo a sorpresa (2013), Un Natale al Sud (2016), Buon lavoro (2018) e Tutto liscio (2019).

Giuseppe Giacobazzi: la vita privata

Giuseppe Giacobazzi è sposato con Roberta e insieme hanno avuto una figlia, Arianna, grazie alla fecondazione assistita. Pur essendo diventato genitore a 50 anni compiuti Giacobazzi si è detto felicissimo di vivere questa nuova esperienza e di aver talmente desiderato un figlio da aver fatto di tutto pur di poterlo avere. “Non riuscire a procreare indebolisce l’animo, fa sentire la donna e spesso anche l’uomo aridi, li mette in contrapposizione alla natura perché, nati per dare la vita, l’uomo e la donna con problemi di fertilità si sentono inappropriati e incapaci di coronare il loro amore” ha raccontato in un’intervista.

Il 2011 Giacobazzi è stato condannato a un anno e quattro mesi per spaccio e presunto possesso di alcune dosi di cocaina. Il comico in seguito è stato rilasciato in piena assoluzione perché il fatto non sussisteva.

Ha un profilo Instagram dove condivide molti scatti della sua quotidianità, con anche colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Del suo privato, però, non c’è traccia. Ha anche un sito web personale.

4 curiosità su Giuseppe Giacobazzi

– Ha collaborato con i Gem Boy nei loro brani Tritanic e Luna Pork.

– Nel 2008 ha partecipato ad una puntata di Don Matteo.

– Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

– È molto appassionato di motori: infatti in molte foto sui social lo vediamo a Misano a seguire la MotoGp.

Dove vive Giuseppe Giacobazzi

Giacobazzi abita a Lippo di Calderara, in provincia di Bologna. In un’intervista a Il Resto del Carlino ha raccontato come ha passato la pandemia di Covid-19 in casa: “Sono stato delegato da mia moglie, mia madre e mia figlia ad occuparmi della spesa e, indossando uno scafandro, quello ho fatto. Poi da intellettuale mi sono trasformato in tuttofare: ho ripulito la mansarda, sistemato la cantina, stuccato le pareti. Ho anche imparato a cucinare come un piccolo Cracco“.