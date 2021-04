Attimi di paura a Supervivientes, l’Isola dei Famosi di Spagna: Valeria Marini ha intossicato alcuni naufraghi con del cibo crudo. Cosa è accaduto?

Valeria Marini sta partecipando all’edizione 2021 di Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Avendo già partecipato al reality honduregno nostrano, la soubrette stellare avrebbe già dovuto sapere che non tutto ciò che hanno a disposizione si può mangiare crudo. Eppure, ha commesso un piccolo errore, che ha causato l’intossicazione sua e di alcuni naufraghi.

Supervivientes: Valeria Marini intossica i naufraghi

Piccolo incidente di percorso a Supervivientes: Valeria Marini ha indotto alcuni compagni d’avventura a consumare un alimento crudo. Tutto è andata in scena dopo l’ultima prova ricompensa, vinta appunto dalla squadra della soubrette stellare. Come premio, i naufraghi, su suggerimento della showgirl stellare, hanno scelto di acquistare un po’ di uova. Quella che sembrava la decisione migliore, si è rivelata poi la peggiore. Al momento della cottura, infatti, si sono resi conto che non avevano il fuoco. Ci hanno riflettuto per un bel po’ – 3 giorni – e alla fine della fiera hanno capito di aver fatto l’acquisto sbagliato.

E’ a questo punto che Valeria ha avuto l’idea ‘geniale’: mangiare le uova crude. Due naufraghe si sono lasciate convincere, ma dopo il pasto hanno iniziato ad avvertire dolori di pancia e grande malessere generale. Insomma, l’uovo, dopo 3 giorni, si era guastato e l’intossicazione è stata servita. Fortunatamente, le concorrenti di Supervivientes hanno vomitato e si sono riprese dopo qualche ora.

Valeria sei pazzesca (quello in basso a destra è il suo peso + sabbia e fango) #Supervivientes pic.twitter.com/q2FAzLVMAj — LALLERO (@see_lallero) April 8, 2021

Altra brutta disavventura per Valeria Marini

Dopo l’intossicazione, la Marini ha pensato di farsi perdonare dai suoi compagni d’avventura e ha deciso di andare a pescare dei granchi. Valeria, però, ha avuto un’altra brutta disavventura. Mentre si aggirava nelle acque honduregne per scovare qualche animaletto commestibile è stata assalita da un branco di meduse. Pertanto, la showgirl stellare è tornata dai naufraghi a mani vuote.

Le due concorrenti intossicate l’hanno comunque perdonata, anche perché avrebbero dovuto pensarci da sole che un uovo ‘commerciale’ non si mangia mai crudo. La Marini riuscirà a conquistare il pubblico di Supervivientes? Staremo a vedere, per ora non sembra riscuotere grande successo, al contrario del connazionale Gianmarco Onestini, molto apprezzato in Spagna.