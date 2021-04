Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” fra le strade di New York in atteggiamenti affettuosi.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi, fra alti e bassi, continuano a mostrarsi ancora insieme e sempre in atteggiamenti affettuosi. La coppia, che si è conosciuta nel 2001ed è convolata a nozze nel 2008 (salvo poi separarsi dopo appena un anno), di recente è stata immortalata proprio dal settimanale “Chi” mentre si concedeva una tranquilla passeggiata con tanto di braccetto e fra le strade newyorkesi.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi a spasso per New York

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono forse l’esempio di coppia in cui il vero amore non conosce età e che può assumere anche diverse forme col passare del tempo. I due infatti, nonostante si siano pubblicamente lasciati nel 2009 e dopo appena un solo anno dal matrimonio (da quasi tre milioni di dollari) appaiono ancora insieme felici e sorridenti.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/livenoneladurso/

Il settimanale “Chi” li ha paparazzati per le strade di New York mentre si godevano una tranquilla passeggiata e dove la coppia, (o ex coppia), si teneva anche affettuosamente a braccetto.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi stanno insieme?

Nel 2008 Ivana Trump (a 59 anni) ha pronunciato il fatidico si con Rossano Rubicondi (che all’epoca di anni ne aveva 36) ma fra i due le cose sono naufragate appena l’anno successivo. Da allora sono trascorsi ben 13 anni eppure, nonostante ciò, il loro legame appare ancora molto forte.

La stessa ex moglie di Donald Trump, durante un collegamento a Live – Non è la d’Urso di qualche anno fa aveva così dichiarato: “Sono single ma ho Rossano al mio fianco che adoro” e a chi l’aveva aspramente criticata per questa relazione con un uomo molto più giovane di lei, Ivana aveva replicato sempre ai microfoni di Barbara D’Urso: “Meglio fare la babysitter che la badante”.