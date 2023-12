Facciamo un tuffo dentro la casa romana di Valeria Marini, dove tutto parla di lei e del suo immenso amore per… le stelle!

Quadri di Marilyn Monroe, ma anche foto di se stessa a tempestare le pareti: è la magica aria che tira a casa della showgirl, i cui “baci stellari” inondano il piccolo schermo e i set di intriganti e sensualissimi shooting fotografici. Tra scatti, quadri, bianco e oro la casa di Valeria Marini è un tripudio di gusto e un pizzico di eccentricità. Ecco dove abita la showgirl!

Dove abita Valeria Marini: la casa romana

Valeria Marini abita a Roma, nella cornice della splendida Piazza di Spagna, in un bellissimo appartamento in cui “glamour” è la parola d’ordine. La sua casa è caratterizzata da pareti e mobili costellati di cornici e foto che la ritraggono in pose super sexy. Ogni stanza ha degli elementi d’arredo particolari e lussuosi che diventano sfondo dei suoi shooting fotografici. Immancabili i sui gatti, che la accompagnano nelle giornate domestiche e sono spesso protagonisti dei suoi scatti social!

La sala tv: tra il soffitto a cassettoni e il prezioso caminetto

La sala tv di Valeria Marini è caratterizzata da tantissime foto e quadri, che circondano la zona living al cui centro capeggia il caminetto e un tavolino dorato con piedi a sfera e base in vetro. Tende morbide e avvolgenti alle finestre, e un pavimento bianco a dare grande luminosità alla stanza…

Un elemento centrale del salotto è sicuramente il soffitto a cassettoni altissimo che regala un’aria maestosa alla stanza. Al centro poi, vicino al tavolino, due ampi divani bianchi con tantissimi cuscini. Impossibile non notare il dettaglio delle scale! Posizionate sulla parete laterale del salotto, sono oro lucido a specchio e dalle foto che spesso la showgirl pubblica, sembrano anche essere illuminate.

La lussuosa camera da letto

La camera da letto della diva del piccolo schermo non poteva essere lontana dal suo amore per i dettagli originali e sofisticati. Al centro domina un letto tondo con testiera color panna, tantissimi cuscini e morbide lenzuola dove spesso realizza i suoi scatti.

Il bagno maestoso con la vasca rotonda!

Il bagno di casa Marini è un piccolo scrigno di segreti di bellezza. La vasca è la culla ideale in cui la showgirl ama rigenerarsi e coccolarsi!

A casa di Valeria Marini non possono mancare gli specchi, in cui riflettere la sua immagine di femme fatale e dedicarsi alle sedute di make-up che la rendono praticamente perfetta! Una chicca? Lo specchio illuminato con i neon e circondato di stelle… esattamente come la sua vita tra cinema e tv!