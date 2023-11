Per il 2023, l’albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele di Milano sarà addobbato da Gucci: un Christmas tree alla moda.

Milano si sta preparando per le festività natalizie. Il grande albero di Natale che da tradizione viene allestito all’interno della Galleria Vittorio Emanuele sarà addobbato da Gucci, che si occuperà anche degli allestimenti di altre zone della città.

Milano, albero di Natale in Galleria: per il 2023 è firmato da Gucci

Mentre l’albero di Natale 2023 di Piazza Duomo, a Milano, sarà allestito a tema giochi olimpici, quello allestito all’interno della Galleria Vittorio Emanuele sarà più chic. Gli addobbi sono stati affidati a Gucci, che dopo ben otto anni raccoglie il testimone di Swarovski e curerà anche l’illuminazione dell’intera location. La famosa maison di moda ha previsto un’installazione particolare, che hanno scelto di chiamare The Gift of Love.

Stando alle prime indiscrezioni, l’albero di Natale by Gucci sarà un enorme abete, che verrà posizionato sotto la volta ottagonale della galleria. Lo spazio circostante, invece, sarà illuminato da un sistema di luminarie all’avanguardia. Al momento, gli addobbi sono top secret. Possiamo comunque immaginare che il Christmas tree sarà so chic. Secondo il quotidiano La Repubblica, l’installazione The gift of love di Gucci costerà 1 milione di euro.

Gucci illumina altre zone di Milano: ecco quali

L’albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è già in costruzione e verrà mostrato alla popolazione per il weekend di Sant’Ambrogio. Per quella data, Gucci avrà provveduto ad illuminare anche altre zone della città. Nello specifico, la maison di moda si occuperà anche del quartiere Corvetto, in particolare viale Enrico Martini, via Mompiani, via dei Panigorla e via dei Cinquecento, e le facciate di tre istituti scolastici della zona.⁠