Volete realizzare delle bellissime ghirlande natalizie fai da te e non sapete come fare? Ecco alcune idee e procedimenti facili da seguire!

Con il Natale alle porte perché non dedicare un po’ del nostro tempo libero per provare a realizzare delle ghirlande natalizie fai da te? Tra le tante idee di addobbi natalizi, la classica ghirlanda è uno di quelli che non può di certo mancare. Oltre a farci immergere completamente nell’atmosfera delle feste, se usata per le nostre case, una ghirlanda fatta in casa può diventare anche una splendida idea regalo per un’amica! Vediamo alcune delle migliori idee per realizzare delle ghirlande natalizie fai da te facili.

Come fare una ghirlanda natalizia: da dove si inizia?

Ci sono tanti modi per realizzare una ghirlanda che sia unica, la prima regola è senza dubbio quella di dare sfogo alla nostra creatività. Innanzitutto però, se non sapete proprio da dove iniziare, ecco per voi degli spunti utili da cui trarre l’idea per realizzarla.

Ghirlanda natalizia

Per prima cosa dovete scegliere gli elementi da cui partire, in base anche a quelli a vostra disposizione. Ad esempio, se vi piace lo stile, potreste realizzare le vostre ghirlande partendo da tralci di vite o di pino. In questo caso sarebbe ancora più efficace raccogliere i rami quando sono ancora verdi, per poter dare loro la classica forma a cerchio in modo più semplice.

A partire dai rami intrecciati, e tenuti insieme con fil di ferro, è poi possibile decorare come più ci piace aggiungendo fiocchi oppure anche luci e palline di vari colori. Potete abbellire le vostre creazioni con altri elementi naturali, come le pigne, perfette da utilizzare per tanti altri lavoretti di Natale da usare sempre come addobbi.

Ghirlande fai da te: idee facili per il Natale

Oltre a rami, pigne e altri elementi naturali, si possono usare tanti altri materiali come base per le vostre decorazioni. Ad esempio potreste partire dall’acquisto di una base di polistirolo a forma di ciambella e poi rivestirla usando nastri e organza.

Ghirlanda di Natale con palline

Un’altra idea da sfruttare è quella di realizzarne una fatta solo con le palline. Per farlo bastano davvero pochi materiali, ovvero una gruccia appendiabiti in ferro, della colla a caldo e naturalmente le palline e altre decorazioni. Bisogna partire piegando la gruccia in modo da farle assumere la forma di un cerchio.

A questo punto vi basta svolgerne un capo per inserire le palline all’interno e usare la colla a caldo dopo averle posizionate (in questo modo non si muoveranno). Dopo aver finito, potrete utilizzare il gancio stesso della gruccia per appendere la vostra ghirlanda alla porta di casa.