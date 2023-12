A casa di Stefania Orlando il Natale 2023 è arrivato in leggero anticipo: com’è il suo albero? La showgirl ha puntato sull’eleganza.

Primo Natale con un nuovo fidanzato per Stefania Orlando: la showgirl ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. Forse è proprio per festeggiare l’incontro con il suo principe azzurro che la showgirl ha voluto addobbare casa in anticipo: vediamo com’è il suo albero.

Stefania Orlando: il suo albero di Natale è sobrio ed elegante

Circa un anno fa, Stefania Orlando annunciava la separazione dal marito Simone Gianlorenzi, al suo fianco per ben 15 anni. I due si sono lasciati ad un passo dal Natale, per cui immaginiamo che le festività 2022 della showgirl siano state delicate. Nel 2023, però, l’aria è cambiata: sembra che abbia un nuovo fidanzato, un imprenditore romano con due figli e un matrimonio finito alle spalle. Al momento non conosciamo l’identità del fortunato, ma immaginiamo che Stefania gli abbia mostrato il suo albero di Natale come fatto con i fan.

La Orlando ha optato per un grande Christmas tree, sobrio ed elegante. Le palline, di diverse dimensione, sono tutte sulle tonalità dell’oro, alcune lucide e altre opache. La base è del tutto spoglia, tanto che si vedono i piedi in ferro dell’albero. Il pezzo forte, ovviamente, sono le luci: tante e piccoline.

Stefania Orlando: il primo Natale con il nuovo fidanzato

“Ma buongiorno, io ho già fatto l’albero, e voi?“, ha scritto Stefania Orlando a didascalia del post con cui ha mostrato il suo albero di Natale ai fan. Per la showgirl si tratta delle prime festività che trascorre in compagnia del nuovo fidanzato. Approfitterà delle festività per presentarlo alle follower? Le sue “viperette” – questo il nome delle seguaci – lo sperano con tutto il cuore perché vogliono dare un volto all’uomo che ha riportato la gioia nel cuore della loro beniamina.