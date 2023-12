Il significato della canzone Fila indiana di Angelina Mango, il racconto delle origini e della famiglia della cantante ex Amici.

Il successo di Angelina Mango è inarrestabile. Dopo aver dominato, nella materia canto, l’edizione 22 di Amici di Maria De Filippi, a suon di hit la cantante figlia di Pino Mango e Laura Valente si è guadagnata un posto tra i Big del Festival di Sanremo. Una grande occasione frutto anche del successo di Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’. Due singoli esplosivi seguiti, nel mese di dicembre, da Fila indiana.

Con questo nuovo brano Angelina fa finalmente i conti con il proprio passato e, una volta per tutte, cerca di esorcizzare tutti i traumi dell’infanzia e dell’adolescenza, raccontandosi con estrema sincerità, quasi come se stesse scrivendo in un diario personale. Scopriamo insieme il significato di questa canzone.

Fila indiana di Angelina Mango: il significato della canzone

Non è stato semplice, per Angelina, diventare ciò è oggi. Lo chiarisce fin dalla prima strofa la stessa cantante. Dimenticare le sue origini è impossibile, anche quando fa male, anche quando è ciò che più vorremmo. Ma “il sangue è sangue“, e bisogna farci i conti, prima o poi. Soprattutto, non si può in alcun modo scappare da eventi traumatici come la morte. E lo ha imparato a sue spese quando, a soli 13 anni, ha dovuto dire addio al padre Pino, ucciso da un malore l’8 dicembre 2014.

Angelina Mango

Come un albero cresciuto senza radici, Angelina ha dovuto subire, in un’età particolarmente delicata, gli assalti dei giornalisti alla ricerca di dichiarazioni strappalacrime, l’andirivieni di persone che nemmeno conosceva, pronte a dare conforto a lei e alla madre. Una fila indiana di estranei, o quasi estranei, che è rimasta indelebile nella sua mente, nel suo cuore. Anche perché molti di quei volti non li ha più rivisti, a dimostrazione di come l’apparizione nel momento del lutto non fosse altro che il frutto di una convenzione sociale.

A distanza di anni, però, l’ex protagonista di Amici è finalmente riuscita a superare questo trauma. Ha fatto pace con suo padre, con il suo ricordo, con tutto il dolore che ha fatto seguito al lutto. E oggi può definirsi finalmente libera: “Non ho più fantasmi sotto le lenzuola“.

Fila indiana di Angelina Mango: il testo della canzone

La terra è terra

pure senza radici,

pure se non mi tiene attaccata a terra

e mi sporca i vestiti.

Mo che te ne vai, ricordati della terra,

la fila per l’ostia, tutti a bocca aperta,

la casa che ti caccia di casa presto…

