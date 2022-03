In passato ha avuto un flirt con Stefano De Martino, ma di Katy Saunders ci ricordiamo pure i film, uno su tutti Tre metri sopra il cielo.

Il successo riscosso da Stefano De Martino con le donne è risaputo. Nel corso della sua ancora giovane vita, il ballerino e conduttore ha avuto diverse compagne bellissime come Belen Rodriguez ed Emma Marrone, giusto per fare un paio di esempi. Tra i flirt riconosciuti, l’ex allievo di Amici ha frequentato, sempre in chiave sentimentale, un altro volto noto dello spettacolo, ossia Katy Saunders. Malgrado in confronto alle due precedentemente menzionate sia per forza di cose un personaggio meno forte a livello mediatico (del resto, reggere il paragone sarebbe difficilissimo per chiunque…), anche lei ha avuto diverse esperienze davanti ai riflettori, nei panni di attrice. Vediamo di chi si tratta.

Katy Saunders: biografia e carriera

Nasce il 21 luglio 1984, sotto il segno del Cancro, a Londra, da papà britannico e mamma colombiana. A causa del lavoro del padre passa l’infanzia tra la capitale inglese e l’Italia, frequentando l’English School di Roma e stabilendosi definitivamente con la famiglia, all’età di 14 anni, a Milano, dove successivamente consegue la laurea in Economia Aziendale presso la Bocconi.

Sul grande schermo debutta nel 2002 con la pellicola Un viaggio chiamato amore di Michele Placido, dove interpreta Sibilla Aleramo da bambina, mentre l’anno successivo fa una breve apparizione in Lizzie McGuire – Da liceale a popstar. Nel 2004 consegue la fama grazie al lungometraggio Tre metri sopra il cielo di Luca Lucini, dove veste i panni di Babi, al fianco di Riccardo Scamarcio. Intanto, è Valentina in Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi. Dunque, l’anno seguente appare per la prima volta in tv nella miniserie Il Grande Torino di Claudio Bonivento, trasmessa su Rai Uno, in cui impersona Susanna.

Quand’è il 2007, insieme a Laura Chiatti e Scamarcio, ha un ruolo di primo piano in Ho voglia di te di Luis Prieto, sequel di Tre metri sopra il cielo. Inoltre, partecipa al titolo americano Decameron Pie. Nel 2011, in coppia con Roberto Farnesi, è la star di Non smettere di sognare. Segue, nel 2014, una parte in Sapore di te. Altresì da segnalare la presenza nel 2018 in Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, con Aaron Paul, Emily Ratajkowski e Scamarcio.

Katy Saunders: la vita privata

Sulla vita privata sono disponibili ben pochi informazioni. In passato fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera, oggi sembrerebbe single, stando perlomeno alla cronaca rosa. Del resto, Katy non ha un buon rapporto col gossip. Si giustifica così l’assenza dai social. Abita a Roma, mentre non ci sono dettagli sul patrimonio.

7 curiosità su Katy Saunders

– Ha girato uno spot di The Capsule di Nespresso con George Clooney.

– Pratica equitazione.

– Parla spagnolo.

– Al momento dell’ingresso in Smettere di sognare era scoppiato un piccolo caso. Secondo le malelingue aveva rubato il personaggio di Alessandra Mastronardi, ma lei ha categoricamente smentito ogni voce.

– Per girare il suo secondo film ha rinunciato a frequentare l’università a Londra.

– Il successo crede sia essere in pace con sé stessi.

– Ama la natura e la solitudine.

Riproduzione riservata © 2022 - DG