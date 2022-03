Sposata da tanti anni con Walter Veltroni, Flavia Prisco è anche la madre delle sue figlie: Martina e Vittoria. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Da moltissimi anni Walter Veltroni ha un solo e unico grande amore: Flavia Prisco, la moglie nonché madre dei suoi figli. La loro relazione è una delle più note e apprezzate sulla scena politica perché rispecchia l’Italia dei valori un po’ persi per strada. Dove l’unità della famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa e, attraverso il dialogo, si possono superare anche i periodi più delicati. Perché il sentimento vince su tutto. Andiamo a vedere chi è Flavia e cosa fa nella vita.

Flavia Prisco: biografia e carriera

WALTER VELTRONI

Nata nel 1961 (non sono noti né la data né il luogo), ha svolto sempre la professione di architetto, presso lo studio in piazza del Popolo a Roma. Figlia di genitori comunisti, è una donna indipendente, che lavora ai suoi progetti, riuscendo anche a gestire il ménage familiare. Il marito lo ha conosciuto nel 1973, al Festival della Gioventù. Quando lo conobbe lei aveva appena 15 anni, mentre lui 18. Sono convolati all’altare nel 1982 e dalla loro unione sono arrivate due figlie: Martina e Vittoria, ormai entrambe adulte.

Flavia Prisco: la vita privata

Con il marito Walter Veltroni abita a Roma, in un appartamento di via Velletri, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Non è noto il patrimonio di Flavia, che non avrebbe peraltro un profilo social.

Chi è Walter Veltroni, il marito di Flavia Prisco

Nato il 3 luglio 1955, sotto il segno del Cancro, a Roma, è stato eletto sindaco della Città Eterna nel 2001 e riconfermato nel 2006. Il 14 ottobre 2007 è diventato segretario del Partito Democratico, per poi rassegnare le dimissioni due anni più avanti, in seguito alle sconfitte elettorali generali e regionali in Sardegna.

Ha ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio e di ministro per i Beni Culturali e Ambientali dal 18 maggio 1996 al 21 ottobre 1998, nel governo Prodi I. In parallelo, ha scritto diversi saggi e opere di narrativa, oltre che girato dei documentari, compreso Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato.

5 curiosità su Flavia Prisco

– Ha conosciuto Veltroni nello stesso posto in cui si erano conosciuti i suoi genitori.

– È fan di George Clooney.

– Si definisce democratica di centro sinistra.

– Prima di sposarsi lei e Veltroni sono stati insieme otto anni.

– Litiga con Walter quando lascia le luci e gli armadi aperti: se è stanco il compagno tende a innervosirsi. E ogni tanto discutevano dell’educazione delle figlie: lei era la più permissiva, lui il più severo.

