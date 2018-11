6 curiosità su Elettra Miura Lamborghini, l’eccentrica ereditiera italiana

Conosciamo meglio Elettra Miura Lamborghini: tutto quello che non sapevi sulla bella ereditiera, tra eccessi, lusso e voglia di apparire…

Lunghi capelli corvini, occhi verde smeraldo, tanta voglia di apparire e un cognome molto importante: ecco tutto quello che avreste sempre voluto sapere su Elettra Miura Lamborghini.

Giovanissima, è nata il 17 maggio 1994 (Toro), sfrontata e…ricchissima: scopriamo cosa c’è da sapere sulla Paris Hilton italiana, sulle sue passioni e, soprattutto, sulla vita privata dell’ereditiera!

Chi è Elettra Miura Lamborghini?

L’abbiamo vista dominare la tv trash italiana e spagnola (Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore), poi si è messa alla prova alla conduzione di Ex on the beach su Mtv.

Nel 2018 ha lanciato la sua carriera musicale: dopo il singolo Pem Pem, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata.

Nonostante l’idea che la sua musica dà di lei, si definisce una brava ragazza.

6 curiosità su Elettra Miura Lamborghini

– Il suo secondo nome è Miura, come uno dei modelli più amati della Lamborghini, che costa oltre 1 milione di euro. Miura, inoltre, è il nome che suo padre ha scelto ispirandosi alla razza più famosa di tori, gli stessi che si trovano sul cofano delle sue prestigiose auto.

– Ha oltre 30 cani, 4 chihuahua e 5 cavalli, che va a trovare ogni settimana nel suo maneggio. Per accudire i suoi cani ha rivelato a Novella 2000 di aver assunto della servitù: “La servitù serve per accudirli. C’è una persona ogni due cani“, ha spiegato Elettra Miura Lamborghini.

– Ama le scarpe e i vestiti. In particolare colleziona scarpe molto appariscenti, con paillettes e borchie.

– Adora il pugilato e il canto, ma cambia spesso passione e si stufa facilmente dei propri hobby.

– Crede in Dio e va in chiesa ogni volta che può, come ha confessato in un’intervista a Rollingstone. “Durante un viaggio in aereo e, sarà strano da dire, ma è come quando una persona dice ‘Ho parlato con Dio’ e ci si chiede come è possibile, facendo delle domande. Per me così è stato e da allora sono super credente: leggo la Bibbia, vado in chiesa tutte le volte che posso e quando sono a Roma mi compro un rosario. Sono piena di rosari”.

– Ama molto i tatuaggi: sul lato B ha delle macchie di leopardo che rappresentano la sua natura di predatrice (e sono il suo marchio di fabbrica su Instagram e non solo). Non solo, ha anche 42 piercing (con tanto di diamanti).

Elettra Lamborghini: il fidanzato e la vita privata

È bisessuale e in fatto di uomini ha gusti molto precisi: “Preferisco uscire con uomini più grandi, sui 40 anni. (…) Sono all’antica: voglio un ragazzo che mi corteggi, che mi apra la portiera della macchina e mi regali le rose. Un gentleman, insomma, come mio papà”, ha raccontato a Novella 2000.

Seppur abbia rivelato di avere un ragazzo di Miami nel cuore, Elettra Lamborghini non ha mai fatto il nome del suo fortunato pretendente. A Maxim ha raccontato che non si fidanzerà mai con un rapper, e che sogna una famiglia con un bravo ragazzo, uno che la apprezzi al di là dei suoi soldi (e del suo cognome).

In tutte le sue relazioni passate è sempre stata fedele (e, a sua volta, non le hanno mai fatto ‘le corna’). Inoltre, la giovane ereditiera, coltiva il desiderio di avere un bambino: “Ho un forte istinto materno ma vorrò fare le cose per bene: un bimbo deve avere una mamma e un papà che si occupino di lui”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/elettramiuralamborghini/