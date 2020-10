Un nome che sa di storia delle auto italiane, una bellezza che non passa inosservata e una famiglia famosa in tutto il mondo: scopriamo chi è Ferruccio Lamborghini Jr.

Sapete che Elettra Lamborghini ha un fratello dal fascino straordinario, come lei erede di un patrimonio che vale una fortuna? Si chiama Ferruccio Lamborghini Jr, unico maschio di casa che porta il nome del più celebre nonno paterno (fondatore dell’omonima casa automobilistica che ha fatto la storia del made in Italy). Vi sveliamo la sua biografia, comprese alcune curiosità che molti non conoscono.

Chi è Ferruccio Lamborghini Jr e dove vive?

Ferruccio Lamborghini Jr è il primogenito di Tonino Lamboghini e Luisa Peterlongo, unico maschio in una famiglia con 4 sorelle (Ginevra, Elettra, Flaminia e Lucrezia, queste ultime gemelle).

Vive e lavora a Bologna, città in cui è nato sotto il segno del Capricorno, il 9 gennaio 1991. Lontano dalle luci dello spettacolo, si è ritagliato un posto di punta nella terza generazione della storica azienda storica fondata dal nonno, di cui porta il nome.

Da lui ha ereditato la passione per i motori, che nel corso della sua vita ha tradotto nell’impegno in sella alla due ruote. Oltre alla passione per le moto, Ferruccio Lamborghini Jr ha conquistato vette importanti dal punto di vista professionale. A soli 24 anni, infatti, è entrato nel team Marketing dell’azienda, e ha ottenuto l’incarico di vicepresidente e CEO della Tonino Lamborghini Spa.

La vita privata di Ferruccio Lamborghini Jr

Se la sua sfera professionale è nota a tutti per via dei ruoli sempre più importanti nell’ambito dell’azienda di famiglia, non può dirsi altrettanto per ciò che riguarda la sua vita privata.

Di Ferruccio Lamborghini Jr, infatti, non abbiamo alcuna informazione dal punto di vista sentimentale, al punto che appare davvero difficile capire se sia single o no… Su Instagram, dove è seguito da migliaia di follower, non ci sono ulteriori dettagli oltre quelli relativi alla professione e alle sue passioni.

Nel 2020, la notizia del suo ricovero in ospedale a causa del collasso di un polmone, avvenuto poche ore dopo le nozze di sua sorella Elettra Lamborghini con il dj olandese Afrojack.

Ferruccio Lamborghini Jr, la carriera di pilota

Pilota di moto per 10 anni, Ferruccio Lamborghini Jr ha incassato il titolo di vicecampione europeo in mini-bike e, nel 2007, ha esordito nel campionato italiano 125GP, partecipando a quattro Gran Premi in qualità di wildcard su una Aprilia.

Nel 2008, il terzo posto al Campionato Italiano Velocità (CIV) e il Gran Premio in classe 125 con l’Aprilia RS 125 R del team Junior GP Racing Dream come wildcard, poi il titolo di vicecampione italiano nella 600 Stock e quello di vicecampione europeo under 21 nella stessa categoria. Ha partecipato a cinque gare nel mondiale Moto 2 (in cui nel 2012 si è laureato campione italiano.

Ferruccio Lamborghini Jr in 3 curiosità

– Nella sua bio sui social si descrive così: “Lamborghini family, motorbike rider, 2012 Moto2 italian champion, track instructor, world traveller, dog lover, boring.. That’s it“, sintetizzando in poche righe una vita intensa tra lavoro e amore per le moto, i cani e i viaggi.

– Nel 2019 ha lanciato la sua prima collezione di orologi.

– Somiglia in modo impressionante alla sorella Elettra, e come lei ha dei meravigliosi occhi color cielo.