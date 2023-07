Dopo la morte di Silvio Berlusconi cambia anche il patrimonio dei figli con l’eredità del Cavaliere che si farà sentire nelle loro “tasche”.

Ormai è passato un mese dalla morte di Silvio Berlusconi e da pochi giorni è stata aperto il suo testamento che, inevitabilmente, era molto atteso anche per conoscere i suoi lasciti a figli e non solo. Lo scorso 5 luglio è stato aperto il documento con le volontà del Cavaliere che ha modificato anche il patrimonio di tutta la sua famiglia. In particolare quello dei suoi cinque figli che hanno visto un notevole incremento dei loro averi.

Berlusconi, il patrimonio dei figli dopo apertura testamento

Pier Silvio Berlusconi

Da un’analisi del Corriere è stato possibile comprendere meglio quali siano stati gli effetti dell’apertura del testamento di Berlusconi.

Per quanto riguarda il lato immobili e proprietà, Marina, la primogenita, possiede una villa di grande valore a Châteauneuf de Grasse, in Francia, e un appartamento in centro a Milano. Pier Silvio, ad di Mediaset, ha, invece, una villa di lusso ad Arcore, accanto a quella del padre, e villa San Sebastiano a Portofino, comprata lo scorso anno per 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda Barbara, invece, lei possiede un palazzo in zona Pagano a Milano. Eleonora ha due appartamenti nel centro storico, mentre Luigi – oltre alla casa in centro – possiede la ex villa Borletti a Milano.

Ma, ovviamente, oltre all’aspetto degli immobili, quello che fa la differenza riguarda le quote di Fininvest. In aggiunta alle rispettive quote, i figli andranno a ricevere una somma di 2,74 miliardi di euro, ovvero il valore del 61% posseduto da Berlusconi. A questi vanno aggiunti tra i 600 e i 700 milioni di patrimonio immobiliare e altri beni per un totale stimato di 4 miliardi di euro, da dividere nella misura del 60% per i primi due figli e del 40% per gli altri tre, vista la decisione del Cavaliere nel testamento.

Il risultato vedrà quindi Marina e Pier Silvio ricevere 1,2 miliardi a testa con un patrimonio che andrà ad oltre un miliardo e mezzo a testa. Mentre Barbara, Eleonora e Luigi ne riceveranno circa 533 milioni ciascuno con un patrimonio personale che si aggirerà attorno al miliardo di euro.

