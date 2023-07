La piccola Celine Blue ha compiuto il suo secondo mese di vita e i genitori, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le hanno voluto fare una tenera dedica via social.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici che mai accanto alla loro bambina, la piccola Celine Blue, e attraverso i social le hanno fatto una tenera dedica.

“I due mesi più belli della nostra vita. Grazie per rendere ogni giorno così speciale. Buon complimese amore mio ti amo con tutto il mio cuore”, ha scritto Sophie nelle sue stories in occasione del secondo comple-mese della figlia.

Sophie Codegoni: la dedica alla figlia Celine

La piccola Celine, figlia di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano, ha compiuto il suo secondo comple-mese il 12 luglio. La celebre coppia del GF Vip non ha perso occasione per festeggiare la speciale occasione e per condividere con i fan un messaggio dedicato alla figlia. Sophie in questi mesi ha raccontato ogni dettaglio relativo alla gravidanza e alla nascita della bambina, e nei giorni scorsi è stata più volte presa di mira dagli haters per alcune foto della piccola da lei condivise sui social.

In tanti non vedono l’ora di sapere se l’influencer e Basciano allargheranno ulteriormente la famiglia in futuro e soprattutto se presto i due sveleranno qualche dettaglio sulle loro attesissime nozze.