Giorgia Soleri ha deciso di replicare contro chi, in queste ore, l’ha presa di mira per i suoi scatti bollenti via social.

Gli haters via social si sono scagliati contro Giorgia Soleri accusandola di aver cercato visibilità con scatti provocanti e quasi senza veli dopo il suo addio al cantante dei Maneskin, Damiano David. La stessa modella e attivista ha replicato in queste ore affermando:

“Comunque che ridere le persone (guarda caso tutti uomini!) convinti che una relazione abbia il potere di cambiare il modo in cui gestisco e mostro il mio corpo (…) Come se prima non avessi mai fatto e pubblicato foto (mezza) nuda. Mi dispiace darvi questa notizia dal 2023, ma noi donne esistiamo e facciamo scelte a prescindere da voi e dalle vostre opinioni! Incredibile”.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: le critiche per le foto bollenti

Appena qualche mese fa Giorgia Soleri ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Damiano David (che è stato avvistato mentre era intento a baciare un’altra ragazza) e a seguire è stata bersagliata dalle critiche degli haters per i suoi scatti via social (dove, a detta degli haters, si sarebbe mostrata sempre più svestita). La stessa modella e attivista ha deciso di replicare contro le critiche nei suoi confronti e in tanti, via social, si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi in futuro.

Dopo l’addio al cantante, Giorgia Soleri ha sottolineato che la loro fosse una relazione aperta e al momento non è dato sapere se sia presente qualcun altro al suo fianco.