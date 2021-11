Sabato si terrà un nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle: Sandra Milo ballerina per una notte e tantissime altre anticipazioni.

Il 6 novembre andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle: il programma di Milly Carlucci è partito solo da poche puntate e sta portando a casa già moltissimi risultati. Questo appuntamento, in particolare, sarà imperdibile e ricco di emozioni, in quanto lo studio ospiterà una ballerina per una notte d’eccezione.

Ad esibirsi sarà l’iconica Sandra Milo, che non ballerà sulle note di una coreografia normale, bensì farà un vero e proprio omaggio ad un pezzo di storia della musica e del cinema italiano: parliamo del grandissimo Federico Fellini. Inoltre, la conduttrice rivela che le maestre del format si esibiranno in un particolarissimo numero in compagnia dei Blueteam, squadra nazionale italiana di football americano, da poco campioni d’Europa. Ecco qui le parole della conduttrice su Instagram:

Quel che è certo, che sarà la prima puntata senza Albano, il quale ha deciso, la scorsa puntata, di ritirarsi dalla competizione per lasciare respiro alla sua ormai ex partner Oxana Lebedew, infortunatasi durante le prove e che era costretta a ballare con l’ausilio di un tutore. Non ci sono invece news relative al caso-Mietta, la quale è risultata positiva al Corona virus, bloccando temporaneamente la partecipazione alla gara sua e del suo ballerino Maykel Fonts.

Vedrete la puntata sabato sera?