Anche stasera, alle 21.25, nuovo appuntamento con Quarto Grado: ecco le anticipazioni della puntata, incentrata sui casi Ercolano e Pipitone.

Anche stasera va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: il programma è sempre estremamente seguito dal pubblico del piccolo schermo in quanto ha per oggetto i casi di cronaca nera più noti e controversi. Andiamo a scoprire di cosa si parlerà in questo nuovo appuntamento:

Si torna sul discusso Caso di Ercolano: protagonisti Tullio e Giuseppe, giovani di 26 e 27 anni che, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco. L’unico accusato di omicidio è Vincenzo Palumbo, camionista di 53 anni che, dopo l’udienza preliminare, è rimasto in carcere. Pare che l’uomo abbia sparato ai due ragazzi nella convinzione che fossero dei ladri, tuttavia, un familiare dei due ha affermato che i giovani fossero lì per puro caso, in quanto si erano persi per raggiungere alcuni amici.

Un’altro caso spinoso che verrà affrontato questa sera è quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa ben 17 anni fa a Mazara del Vallo e per cui le ricerche non si sono mai fermate. Pare che, al centro dell’indagine, sia finito un tale Giuseppe, su cui il legale di Piera Maggio, mamma della bambina, ha chiesto di indagare.

Seguirete la puntata stasera?