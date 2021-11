Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo Ranieri inizia il suo percorso nel dating mentre nel trono over assistiamo allo scontro tra Ida e Tina Cipollari.

Secondo le anticipazioni de Il Sussidiario, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà pungente e ricca di patos. Tra Ida Platano e Tina Cipollari lo scontro sarà davvero infiammato, mentre Matteo Ranieri inizierà il suo percorso conoscendo a poco a poco le sue corteggiatrici.

Cosa succederà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

La puntata di oggi si dovrebbe incentrare molto di più sul trono over. Tra Ida Platano e Diego Tavani la conoscenza è sempre più intensa. Terminata la frequentazione con Marcello, la dama si sta vivendo un momento di massima felicità con il corteggiatore romano ma qualcosa sembra non andare del tutto nel verso giusto. A quanto pare, la loro frequentazione nasconde dei dubbi e delle piccole incertezze che porteranno Ida e Tina Cipollari a uno scontro furioso in studio. Per il trono classico invece, assisteremo all’inizio di percorso di Matteo Ranieri che comincerà ad interfacciarsi con le corteggiatrici. Sempre più vicine alla scelta Roberta e Andrea Nicole che hanno aperto il loro cuore ai loro pretendenti. Quando avverrà la loro scelta?