Maid è la storia di una madre single disposta a qualunque cosa per dare alla figlia una vita migliore: tutti i dettagli sulla serie Netflix.

Tra i titoli rilasciati su Netflix nel 2021, Squid Game ha indubbiamente rubato la scena. Tuttavia, il gigante dello streaming ha pubblicato anche altre opere meritevoli di essere guardate, tipo Maid, miniserie creata da Molly Smith Metzler, prodotta da Warner e John Wells (peraltro regista di alcune puntate). Lo show, complessivamente formato da 10 episodi, ha le carte in regola per rivelarsi una piacevolissima sorpresa. Ecco, dunque, tutti i dettagli circa l’adattamento dell’autobiografia di Stephanie Land rappresentato su schermo.

Maid: la trama

Lanciata il 1 ottobre 2021, la trama è ispirata al libro Donna delle pulizie. Il drama racconta le vicende di Alex, una giovane madre single, la quale, fuggita da una storia violenta, si rimbocca le maniche, lavorando come addetta alle pulizie per sopravvivere tra mille stenti. Fa qualunque cosa per evitare di rimanere senza un tetto, nell’auspicio di garantire alla figlia Maddy una vita migliore della sua.

Margaret Qualley

Il cast di Maid

Il ruolo di Alex è stato affidato a Margaret Qualley, già apprezzata in C’era una volta a… Hollywood e The Leftlovers, mentre la giovanissima Rylea Nevaeh Whittet presta le sembianze alla figlia Maddy. Nel cast figurano poi Andie MacDowell, chiamata a incarnare Paula, la madre della protagonista, una donna animata dall’arte, avvezza a cambiare uomini di continuo e con un disturbo bipolare non diagnosticato; Billy Burke, nei panni del padre estraniato, Hank; Nick Robinson, volto di Sean, il padre di Maddy; Tracy Vilar, che assume le fattezze di Yolanda, il capo di Alex alla Value Maids; e Anika Noni Rose, trattasi di Regina, una sua cliente benestante.

Maid: il trailer

A ridosso del debutto, la compagnia di Los Gatos ha pubblicato il trailer. Laddove te lo fossi perso, puoi recuperarlo qui sotto:

Le location di Maid

Originariamente fissate negli Stati Uniti, le riprese hanno avuto luogo in Canada, a Victoria (British Columbia), principalmente a Colwood, una piccola città di 16 mila anime all’estremità sud-est dell’isola di Vancouver.