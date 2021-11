Questa sera torna una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, arrivato alla sua quarantesima edizione. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti del 17 novembre.

Il talk show più longevo della televisione italiana torna stasera, mercoledì 17 novembre alle 23.40, il Maurizio Costanzo Show con tanti nuovi ospiti. Stasera, infatti, Maurizio Costanzo torna a raccontare l’attualità del nostro Paese, accompagnato da nomi dello show biz italiano e della politica.

Arrivato alla sua quarantesima edizione, il Maurizio Costanzo Show continua a fare compagnia a milioni di italiani, parlando di molteplici argomenti: attualità, cultura, spettacolo, arte e politica. Nel famoso studio, anche stasera 17 novembre saranno diversi gli ospiti che occuperanno le sedie sul palco, tra cui personaggi molto noti al pubblico italiano.

Gli ospiti di questa sera e le anticipazioni

Nel teatro dove Maurizio Costanzo da 40 anni conduce il suo programma, arriveranno stasera molti ospiti, tra cui anche giornalisti e politici. Ecco chi ci sarà al Maurizio Costanzo Show del 17 novembre.

Parteciperà questa sera al Maurizio Costanzo Show, infatti, il politico e attivista Alessandro Di Battista, insieme alla fidanzata Sahra Lahouasnia. Poi ci saranno anche il conduttore e Autore Piero Chiambretti, il vincitore della edizione del GF Vip 5 Tommaso Zorzi insieme alla sua amica showgirl Stefania Orlando, la contessa dei salotti romani Marisela Federic, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, i giornalisti sportivi Fabio Caressa e Ivan Zazzaron, l’attrice e cantante Drusilla Foer e il crossdresser Stefano Ferri.

Maurizio Costanzo, come sempre, con le sue domande specifiche cercherà di far raccontare a tutti i suoi ospiti qualcosa in più delle loro vite, carriere e esperienze.