Federica Sciarelli questa sera, 17 novembre, apre un vecchio caso a Chi l’ha visto? Ecco tutte le anticipazioni della puntata.

Torna questa sera un altro imperdibile appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che tratta misteri e casi di sparizione attuali. Ma stasera, 17 novembre, la conduttrice riaprirà anche un vecchio caso, di cui si sta parlando in queste settimane.

Casi di attualità, sparizioni e delitti non risolti: ecco tutto quello che vedremo stasera a Chi l’ha visto?, una puntata molto interessante in cui Federica Sciarelli condurrà il pubblico attraverso queste storie importanti.

Le anticipazioni della puntata

Federica Sciarelli nel corso della nuova diretta di Chi l’ha visto tornerà a parlare del misterioso caso di Nada Cella, un omicidio accaduto nel 1996, di cui si parla molto in queste settimane per via di nuovi indizi venuti alla luce.

La conduttrice torna sulla vicenda, cercando di capire di chi è la voce misteriosa di un audio di cui gli inquirenti sono venuti in possesso: una signora afferma di aver visto l’unica indagata scappare via con il motorino, che in questi giorni è stato ritrovato.

Ma la Sciarelli, stasera 17 novembre, tornerà a parlare di un caso molto vecchio: il ritrovamento delle ossa umane ritrovate in una grotta sull’Etna. I reperti risalgono ad almeno 10 anni fa, se non di più, ma con l’aiuto di alcuni specialisti la conduttrice è riuscita a risalire ai vestiti indossati dalla vittima e ad alcuni oggetti che aveva con sé. Indizi importanti che forse potrebbero servire per risalire a ciò che è accaduto.