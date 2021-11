Mercoledì 17 novembre 2021 su Rai 1 va in onda Prodigi – La musica è vita: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trasmissione.

Quella di mercoledì 17 novembre 2021 su Rai 1 è una serata all’insegna della musica e della danza: va infatti in onda la quinta edizione di Prodigi – La musica è vita. L’evento, come sempre, unisce spettacolo e beneficenza: è infatti organizzato in collaborazione con l’Unicef. Nel corso del programma si esibiranno una seria di giovani artisti suddivisi in tre categorie: canto, danza e musica. Il vincitore, scelto da una giuria d’eccezione, avrà diritto a una borsa di studio.

Prodigi – La musica è vita su Rai 1: i conduttori

A condurre la quinta edizione di Prodigi – La musica è vita è l’inedita coppia formata da Gabriele Corsi e Serena Autieri (nella precedenza edizione quest’ultima era stata affiancata da Flavio Insinna).

“Gigi Proietti mi ha insegnato che la leggerezza è il contrario della stupidità; dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi con uno spettacolo televisivo è un enorme privilegio” ha dichiarato a proposito del programma Gabriele Corsi, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“Il mio primo grazie va a Serena, che mi ha preso per mano in questa avventura; condurre con lei è come cucinare con la panna, viene facile. Io sono metodico, lei è come me. Abbiamo fatto tutto con grande serenità e serietà” ha poi proseguito il conduttore.

“Per me è stato un viaggio di amore, di passione, travolgente. Siamo stati travolti dal talento dei ragazzi, dalla loro passione” ha invece dichiarato Serena Autieri.

Prodigi – La musica è vita su Rai 1: la giuria

La giuria di questa quinta edizione di Prodigi – La musica è vita è composta dal maestro Beppe Vessicchio (alla sua quarta partecipazione consecutiva al programma), Flavio Insinna (che è stato conduttore delle precedenti tre edizioni) Malika Ayane e Samanta Togni.