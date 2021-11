Yara, il film Netflix sul delitto della giovane Gambirasio è la pellicola più vista sulla piattaforma streaming tra quelle non in inglese.

Venerdì 5 novembre 2021 su Netflix è uscito Yara, il film che racconta la storia del delitto della tredicenne Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra, e delle indagine che seguirono. Questo è stato uno dei casi di cronaca nera che ha più sconvolto e diviso l’opinione pubblica negli ultimi anni, soprattutto dopo la sentenza che ha condannato all’ergastolo per l’omicidio Massimo Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente. L’interesse verso questo caso di cronaca è dimostrato anche dal grande successo che sta avendo il film.

Yara, il film su Netflix: un successo incredibile

Il successo avuto da Yara non è però solamente a livello nazionale ma è internazionale, basti pensare che è il film più visto su Netflix nell’ultima settimana tra quelli non in lingua inglese. La pellicola diretta da Marco Tullio Giordana ha ottenuto in una settimana circa 18 milioni di ore visualizzazione.

Certo, il successo di Yara non è paragonabile a quello della serie TV non in lingua inglese più vista su Netflix. Qual è? Squid Game ovviamente con circa 43 milioni di ore di visualizzazione nello stesso arco di tempo.

Yara: il cast e la trama del film

La protagonista principale del film Yara è Isabella Ragonese che veste i panni del pubblico ministero Letizia Ruggeri impegnata in prima persona nelle indagini.

A interpretare il ruolo di Massimo Bossetti è invece Roberto Zibetti. Nel cast del film sono poi presenti anche Alessio Boni, nei panni del Colonnello dei Carabinieri), Thomas Trabacchi in quelli del Maresciallo. E poi ancora Sandra Toffolatti e Mario Pirrello, che interpreteranno i ruoli dei genitori della tredicenne, Fulvio e Maura Gambirasio. Infine, a vestire i panni di Yara Gambirasio è Chiara Bono.