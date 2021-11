Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Gemma Galgani potrebbe ricevere un nuovo corteggiatore e Andrea Nicole potrebbe entrare in crisi con Ciprian.

Secondo le indiscrezioni de Il Sussidiario, questa puntata di Uomini e Donne sarà maggiormente incentrata sul trono classico ma non mancherà al centro studio Gemma Galgani che riceverà nuove attenzioni. Problemini per Andrea Nicole con Ciprian, mentre Matteo Ranieri comincia le sue prime conoscenze.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, il dating show darà ancora spazio a Gemma Galgani. Molto provata dalla rottura della sua storia con Costabile, la dama torinese è in cerca di nuovi cavalieri. Da ciò che suggeriscono le anticipazioni, per Gemma dovrebbe farsi avanti un nuovo cavaliere, infondo non mancano chiamate per la dama, come Maria De Filippi stessa ha dichiarato in trasmissione. Che sia la volta buona che la Galgani trovi l’amore?

Per quanto riguarda il trono classico si assisterà sicuramente alle prime esterne di Matteo Ranieri che si sta approcciando alle sue corteggiatrici per la prima volta. Per quanto riguarda le troniste, al centro del dibattuto ci sarà Andrea Nicole che è sempre più presa da Alessandro e Ciprian. Con quest’ultimo però, cominceranno le prime problematiche e crisi, fino a sfiorare una lite in studio. Il corteggiatore infatti, dichiara di essere geloso e infastidito dalle attenzioni che la tronista rivolge al suo rivale. Andrea Nicole infatti, si è molto aperta con Alessandro nelle ultime esterne rivelandogli dettagli intimi della sua vita.