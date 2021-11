Su Discovery + è andata a in onda una puntata speciale di Matrimonio a prima vista 7: ecco che fine hanno fatto i protagonisti.

Li abbiamo visti sposarsi, ridere, litigare e alla fine decidere se continuare a stare insieme o se separarsi: parliamo ei protagonisti di Matrimonio a prima vista 7. Ma dopo la scelta finale, che fine hanno fatto Davide, Martina, Manuel, Dalila, Sergio e Jessica? Chi ha scelto di proseguire con le nozze sta ancora insieme? E chi invece si è separato non si è davvero più visto con l’ex marito o l’ex moglie? La puntata speciale del programma di dating andata in onda martedì 16 novembre 2021 su Discovery + ha dato le risposte a tutte queste domande: vediamo ora cosa ne è stato dei protagonisti di Matrimonio a prima vista 7.

Matrimonio a prima vista 7: i protagonisti… sei mesi dopo

Iniziamo da Davide e Martina: nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 7 avevano scelto di separarsi, anche se il ragazzo fino all’ultimo, anche dopo la scelta finale, ha provato a convincere Martina a continuare a sentirsi e vedersi dal momento che non ci sarebbero state più le telecamera. Invece da quel momento non si sono più incontrati e anche nella puntata speciale hanno continuato a litigare lanciandosi reciproche accuse.

Anche la coppia formata da Manuel e Dalila alla fine di Matrimonio a prima vista 7 si era separata. Dopo la fine del programma non si sono più incontrati, anche se Dalila ha raccontato di aver incrociato una volta per strada Manuel con una ragazza. I due sono comunque entrambi single ma le possibilità che possano nascere davvero qualcosa tra Manuel e Dalila sono nulle, come dimostra il chiarimento tra i due nella puntata speciale.

Infine Sergio e Jessica. Questa è l’unica coppia di Matrimonio a prima vista 7 che aveva deciso di restare insieme. A sei mesi di distanza da quella scelta, i due stanno ancora insieme, nonostante qualche scontro e alcune problematiche sorte alla fine del programma e una piccoli crisi che si è risolta. Il punto di svolta della loro relazione è stata, come hanno raccontato, una vacanza fatta in estate in Sicilia.