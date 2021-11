Ecco alcune anticipazioni della quarta live di X Factor: una gara all’ultimo brano per vincere il talent, i concorrenti si sfideranno con inediti e cover.

Come di consueto torna il nuovo appuntamento con X Factor 2021. Tra ospiti e duetti ci saranno i consueti scontri tra i concorrenti che si sfideranno a colpi di canzoni. Per il quarto live assisteremo a una lotta accanita giudicata da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Gli ospiti della quarta live a X Factor 2021

Come ospiti di questa sera ci saranno i Young Miles, J Lord e Shari che si esibiranno sul palco di X Factor allietando la serata. La band si esibirà in Testamento, singolo di notevole successo che chiuderà la quarta live del talent show.

Cosa succederà a X Factor nella puntata di stasera

Secondo le anticipazioni de ilcorrieredellacitt. com, si esibiranno i cantanti di Emma Marrone Le Endrigo e Gianmaria, per Mika, Fellow e Nika Paris già molto amati dal pubblico. Per Hell Raton si esibiranno Baltimora e Versailles. I cantanti di Manuel Agnelli sono ancora tutti in gara e sono il trio: Bengala Fire, Erio e Mutonia. I concorrenti daranno prova del loro talento esibendosi nei proprio inediti, alcuni dei quali vengono già amati dal pubblico. Colpo di scena, Mika ed Emma si esibiranno in un fantastico duetto stemperando la tensione tra i concorrenti che giocano per arrivare in finale. La gara sarà composta anche da cover assegnate dai loro coach, in cui i cantanti dovranno cimentarsi. Le Endrigo si esibirà in Malamente Cap 1 Augurio mentre Stella di mare è stata affidata a Gianmaria. Un uomo che ti ama di Lucio Battisti è stata assegnata a Baltimora e Cercami di Renato Zero a Versailles. Evil ai Bengala Fire, London Calling a Erio e Gigantic ai Mutonia, queste sono le assegnazioni di Manuel Agnelli. Mika invece ha affidato a Fellow il compito di cantare Anche Fragile di Elisa e Derniere danse a Nika Paris.