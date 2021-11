Rick e Morty 5: gli appassionati vengono ancora una volta catapultati nelle atmosfere fantascientifiche e bizzarre della serie animata.

A furor di popolo, Rick e Morty 5 va in scena! La serie animata torna con un inedito ciclo di episodi, il quinto, che promette le stesse atmosfere e la stessa ironia dei precedenti. Ideato da Justin Roiland e Dan Harmon, lo show è stato rilasciato da Netflix il 22 ottobre 2021, per la gioia di chi vi riponeva grandi speranze. Un’ottima notizia, che va a confermare la fiducia riposta dal gigante dello streaming nel prodotto. Andiamo, quindi, a vedere tutto quel che c’è da sapere.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Rick e Morty 5: la trama

Fonte foto: https://www.facebook.com/RickandMorty/

Le storie portano, al solito, gli spettatori in mondi immaginari e futuri fantascientifici. Prima di entrare nel merito, sottolineiamo che il network americano Adult Swim ha rinnovato il prodotto per altre 70 puntate a ridosso della S4 e ciò prefigurerebbe una continuazione fino alla S10, da dieci episodi l’una. Per quanto concerna la trama non v’è molto da segnalare, se non il mantenimento dello stile adottato nel racconto. Ogni appuntamento è un mondo a sé e contribuisce alla creazione di una serie antologica concepita come una sorta di parodia di Ritorno al Futuro con Michael J. Fox, sebbene un trait d’union leghi le puntate.

Il cast di Rick e Morty 5

I personaggi principali di Rick & Morty sono gli stessi dei capitoli passati. Difatti, pure in tale occasione gli spettatori ritrovano: Rick Sanchez (doppiato in lingua italiano da Christian Iansante); Morty Smith (David Chevalier); Summer Smith (Ughetta d’Onorascenzo); Beth Sanchez (Antonella Baldini); Jerry Smith (Fabrizio Russotto).

Rick e Morty 5: il trailer

Per avere un’idea più precisa del prodotto appena approdato su Netflix, ti invitiamo a guardare il trailer diffuso direttamente dalla “enne rossa”: buona visione!