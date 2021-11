Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Dritto e Rovescio: ospiti importanti e argomenti dall’attualità alla politica si alterneranno in questa serata.

Paolo Del Debbio presenterà in prima serata su Rete 4, Dritto e Rovescio talk show politico e di attualità. A poche ore dalla messa in onda, circolano già le prime indiscrezioni sugli ospiti della serata e gli argomenti che verranno trattati. Si parlerà come sempre di Covid-19 ma, in vista di Natale, si porrà l’accento sulla quarta ondata che rischia di compromettere la festività.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Tutti gli ospiti e gli argomenti di Dritto e Rovescio per stasera

Come ospiti speciali della serata ci saranno Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Maurizio Gasparri e Giovanni Donzelli. Con loro si parlerà in primis della quarta ondata di Covid-19 che si sta presentando in tutta Europa. I numeri in Italia non sono ancora preoccupanti ma il Natale potrebbe essere a rischio. A dicembre inizieranno le terze dosi di vaccino per i 40enni e oltre ma si parla anche si un Super green pass per spostarsi proprio durante le festività natalizie. Gli ospiti verranno anche interrogati da Paolo Del Debbio sul tema della pedopornografia e sull’omosessualità all’interno dell Chiesa. Si discute infatti, sulla possibilità di rimuovere l’obbligo di celibato come possibile riduzione dei casi di violenza sessuale da parte di alcuni esponenti della curia.