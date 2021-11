Giovedì 18 novembre 2021 va in onda la prima puntata di Zelig 2021. Che comici si esibiranno? Ecco le anticipazioni.

Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, il Teatro degli Arcimboldi e ovviamente i comici: su Canale 5 torna Zelig. E’ stata per molti anni una delle trasmissioni di punta delle reti Mediaset (Italia 1 prima, Canale poi) e ha conosciuto il suo momento di maggiore successo proprio negli anni in cui era condotta dalla coppia che rivedremo sul palco a partire da giovedì 18 novembre per tre settimane e altrettante puntate. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata? Quali sono i comici che vedremo esibirsi? Ecco tutte le anticipazioni.

Zelig: le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Zelig vedremo alternarsi sul palco alcuni dei comici che hanno fatto la storia del programma come Anna Maria Barbera (indimenticata e indimenticabile la sua Sconsolata), Giovanni Vernia, Giuseppe Giacobazzi e Teresa Mannino, che è stata conduttrice di un’edizione di Zelig Circus.

Teresa Mannino

Alla guida del programma, insieme a Teresa Mannino c’era il Mago Forest, che è un altro dei comici che vedremo esibirsi nella prima puntata di questa edizione numero 19 di Zelig. Altri ritiro sono quelli di Federico Basso, Maurizio Lastrico, Teo Teocoli e i Senso D’Oppio.

Tra i tanti comici protagonisti della prima puntata di questa edizione di Zelig ci sono poi anche alcuni giovani Vincenzo Albano, Ippolita Baldini, Max Angioni, Davide Calgaro e Yoko Yamada. Tra nuovi comici e graditissimi vecchi ritorni le risate di certo non mancheranno e ci sarà tanto da ridere.

Zelig Party: l’anteprima di Zelig

Prima dell’inizio della puntata, che andrà in onda sul Canale 5 a partire dalle ore 21.40, su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 20.45, Awed e Annie Mazzola presenteranno Zelig Party, una sorta di anteprima dello show comico con il dietro le quinte del programma e le interviste ai vari ospiti.