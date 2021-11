Maurizio Gasparri è un volto noto della politica, ma conoscete la sua storia anche dal punto di vista della vita privata? Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere…

Il nome, il volto e la carriera di Maurizio Gasparri sono noti nel mondo politico italiano, con un percorso in Parlamento iniziato nel 1992. Ex ministro delle Comunicazioni, è stato eletto in Senato nel 2008 e nella sua storia si intrecciano varie declinazioni, da quella nel campo del giornalismo a quella di saggista e coautore di diverse pubblicazioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

Chi è Maurizio Gasparri e dove vive?

Maurizio Gasparri è nato a Roma, dove vive, il 18 luglio 1956 sotto il segno del Cancro. Noto nel mondo della politica, è anche giornalista professionista con un passato da condirettore del quotidiano Il Secolo d’Italia. Ha mosso i primi passi in Parlamento nei primi anni ’90 e, nel 1994, durante il primo governo Berlusconi ha ricoperto la carica di sottosegretario all’Interno. Nel 2001 è diventato ministro delle Comunicazioni.

Il Codice delle Comunicazioni e la “Legge Gasparri” per il sistema radiotelevisivo sono tra i principali punti della sua attività nell’esecutivo. Gasparri è stato eletto al Senato (di cui è stato vicepresidente) nel 2008, poi confermato nel 2013 e nel 2018 ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Popolo della Libertà. Successivamente è passato all’incarico di presidente della giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. È uno dei volti di punta di Forza Italia.

Maurizio Gasparri

La vita privata di Maurizio Gasparri

Per quanto riguarda la vita privata e la sua storia personale, Maurizio Gasparri è nato in una famiglia di origini campane (genitori di Roscigno, Salerno), ed è figlio del generale dei carabinieri Domenico Gasparri (scomparso nel 2017) e di Iole Siani (deceduta nel 2009). Il senatore ha un fratello, Clemente Gasparri, che è generale di corpo d’armata e già vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Sposato, ha una figlia.

Chi è la moglie di Maurizio Gasparri?

La moglie di Maurizio Gasparri è Amina Fiorillo, e un aneddoto della loro storia d’amore sarebbe stato raccontato dalla stessa consorte del senatore a La Zanzara, format di Radio 24. Ai microfoni della trasmissione ha spiegato cosa l’ha conquistata: “Somigliava ad Al Pacino“… La coppia, unita in matrimonio dal 1980, ha avuto una figlia che si chiama Gaia Gasparri ed è laureata in Ingegneria informatica.

Maurizio Gasparri in 5 curiosità

– Ha un profilo Instagram in cui condivide aggiornamenti sulla sua attività politica.

– In televisione è stato oggetto di una celebre imitazione firmata da Neri Marcorè e di una parodia di Maurizio Crozza.

– Fare il Futuro è il libro-intervista in cui raconta la sua esperienza alla guida di un Ministero.

– Si è dedicato alla politica dopo la maturità classica conseguita al “Torquato Tasso di Roma.

– È grande tifoso della Roma.