Nome noto al mondo del giornalismo, Gianluigi Paragone è famoso anche per la sua attività in politica. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto…

Giornalista, ma anche politico e leader del partito Italexit (che rilancia l’idea di un’Italia sganciata dall’Europa): questi i sommi tratti del percorso di Gianluigi Paragone, la cui storia racconta di passione per il mondo dell’informazione e voglia di mettersi in gioco anche nell’arena politica italiana. Ma chi è oltre i riflessi più noti della sua biografia? Vi sveliamo tutto quello che è emerso sul suo conto, davanti e dietro i riflettori.

Chi è Gianluigi Paragone e dove vive?

Gianluigi Paragone è nato a Varese (dove vive), sotto il segno del Leone, il 7 agosto 1971, ed è un giornalista professionista iscritto all’Odg Lombardia dal 1994. Nella sua storia, non c’è solo il mondo dell’informazione: Paragone è anche un noto politico e conduttore televisivo di programmi famosi come La Gabbia…

La sua carriera giornalistica è iniziata in seno al quotidiano La Prealpina, e fino al 2004, per l’emittente televisiva locale Rete 55, ha diretto i servizi di attualità. Nel 2005 è diventato direttore de La Padania, prima di passare a Libero in qualità di vicedirettore (nel 2009 ne è stato anche direttore vicario al posto di Vittorio Feltri).

Gianluigi Paragone

Nel 2018 Paragone ha annunciato la sua candidatura alle elezioni politiche nelle liste del Movimento 5 Stelle, ed è diventato poi senatore. Nel 2020 l’espulsione dal M5S dopo il voto contrario alla Legge di bilancio decisa dalla maggioranza (che include lo stesso movimento), poi la nascita del suo partito, Italexit.

La vita privata di Gianluigi Paragone

Per quanto riguarda la vita privata, si sa che Gianluigi Paragone è sposato e ha avuto due figli. Il giornalista e politico ha origini campane, padre originario di Benevento e madre siciliana. Molti elementi della sua storia personale non sono noti.

Chi è la moglie di Gianluigi Paragone?

La moglie di Gianluigi Paragone si chiama Laura e dal matrimonio sono nati due figli. Non si conosce granché della sua storia, se che tra loro tutto sarebbe iniziato dopo un primo incontro avvenuto durante un concerto. Non ci sono altre informazioni sulla vita della coppia, che appare piuttosto lontana dai riflettori e protetta da una fitta cortina di riservatezza…

Gianluigi Paragone: altre 3 cose da sapere…

– Nel 2009 ha condotto il talk show politico Malpensa Italia.

– Un anno più tardi, è passato al timone del format L’ultima parola, in seconda serata su Rai 2.

– Su Instagram vanta un seguito di migliaia di follower, e condivide spesso aggiornamenti sulla sua attività.