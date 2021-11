Martedì 2 novembre 2021 prende il via l’edizione numero 40 del Maurizio Costanzo Show: tutto quello che c’è da sapere.

Tra i programmi che hanno fatto e continuano a fare la storia della TV italiana c’è senza ombra di dubbio il Maurizio Costanzo Show. Il talk show è arrivato alla sua edizione numero 40 e continua a essere seguito dal pubblico di Canale 5, da dove va in onda dal 1986 (con una breve parentesi su Rete 4 nel 2015-2016). L’edizione numero 40 del Maurizio Costanzo Show debutta mercoledì 3 novembre 2021 in seconda serata su Canale 5, a partire dalle ore 34.40 circa, al termine della puntata della fiction Storia di una famiglia perbene.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti

Come sempre saranno tanti gli ospiti che nel corso delle varie puntate verranno intervistati dal padrone di casa del talk show, Maurizio Costanzo. Tra quelli presenti nella prima puntata, in onda per l’appunto mercoledì 3 novembre, ci saranno il sindaco di Milano Beppe Sala (da poco rieletto), Paola Barale, il sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri.

Maurizio Costanzo

E poi ancora Marco Cappato, Enrico Papi, Giuseppe Cruciani, Sonia Bruganelli, Rudy Zerbi, Oscar Farinetti e Martina Panini, vittima di discriminazioni per la sua transessualità e la sua disabilità.

Maurizio Costanzo Show: il programma

Come detto, tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show ci sarà anche Giuseppe Cruciani. La sua sarà una presenza fissa all’interno del programma. “Giuseppe Cruciani scriverà alla lavagna i buoni e i cattivi della settimana. I politici verranno solo accompagnati da un parente: Gasparri con la figlia, la Meloni con la sorella… E raccoglierò gli sfoghi del pubblico. I racconti migliori sono quelli della gente comune” ha spiegato il giornalista e conduttore.

Tra le puntate dell’edizione numero 40 del Maurizio Costanzo Show ce n’è sarà una dedicata al tema dell’omofobia e avrà come ospite il deputato Alessandro Zan, promotore del DDL affossato tra mille polemiche in Senato.