Dopo il successo avuto dalla prima stagione, è arrivata la conferma che Fino all’ultimo battito 2 si farà: la fiction continua.

Fino all’ultimo battito è stata l’ennesima fiction di Rai 1 di grande successo, capace di conquistare il proprio pubblico. I 12 episodi della prima stagione, trasmessi in sei prime serate, sono stati molto seguiti e in tanti, dopo la conclusione della prima stagione, si sono domandanti se Fino all’ultimo battito 2 ci sarà oppure no. La risposta è ovviamente sì, la Rai vuole continuare a puntare su questa serie TV e la storia con protagonista il professor Diego Mancini non è ancora terminata del tutto.

Fino all’ultimo battito 2: quando esce in TV

A confermare l’arrivo di Fino all’ultimo battito 2 è stata anche una delle principali protagonisti della fiction ovvero Bianca Guaccero, che interpreta il ruolo di Rosa, la nuora del boss Patruno.

Bianca Guaccero

“Ho amato Rosa fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione. Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi” ha raccontato l’attrice nel corso di un’intervista rilasciata a TvMia.

Ma quando arriva su Rai 1 Fino all’ultimo battito 2? L’uscita non è ancora stata annunciata ma con ogni probabilità bisognerà attendere fino all’autunno del 2022.

Fino all’ultimo battito: la trama

Per chi si fosse perso la prima stagione su Rai 1 e volesse recuperarla su RaiPlay, Fino all’ultimo battito ha per protagonista Diego Mancini, un professore di cardiochirurgia la cui vita sembra essere perfetta. E’ innamorato di Elena, con cui sta progettando il matrimonio, ma la serenità famigliare è bruscamente interrotta da un grave problema di salute del piccolo Paolo, il figlio avuto dalla coppia.

ll bambino è affetto da una cardiopatia e l’unica speranza per salvarlo è un trapianto di cuore. Diego è disposto a tutto pur di salvare il figlio, anche a diventare il medico di un boss latitante.