Siamo arrivati alla quindicesima puntata del reality show più spiato d’Italia ma come stanno andando gli ascolti? Ecco chi è “l’avversario” del GF Vip 6.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla quindicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorin. Sembra che gli ascolti del programma non stiano andando male ma a rivaleggiare con il programma si introduce un film direttamente dalla Rai. Come sono andati gli ascolti del GF?

Ecco i dati auditel sugli ascolti del Grande Fratello Vip 6

Fino alla quindicesima puntata, secondo i dati auditel, il Grande Fratello Vip 6 ha totalizzato 2.811.000 spettatori ricoprendo il share 18,90% su Mediaset. Un altro incredibile risultato però, è stato ottenuto dal fil in onda su Rai 1, Crazy for football con 3.143.000 spettatori e il 15,89% di share. I due hanno dunque rivaleggiato, nonostante il GF di Signorini ha comunque avuto la meglio. Seguono Report, in onda su Rai 3 con 2.211.000 spettatori e lo share al 10,41% e 3 days to kill su Italia 1 con 1.351.000 spettatori (share 6,62%). I dati degli altri programmi occupano circa il 4% di share, quindi sul trono rimane ancora il Grande Fratello Vip 6 in tema di ascolti. A quanto pare, nonostante questa edizione del reality continua ad essere molto discussa, sono in molti italiani a preferire il programma ad altri palinsesti.