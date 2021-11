Cosa vedremo nella puntata di stasera di Fuori dal coro? Ecco le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nel programma di Mario Giordano, oggi 2 novembre.

Stasera 2 novembre, in prima serata alle 21.30, andrà in onda Fuori dal coro, il talk politico condotto da Mario Giordano che affronterà numerosi temi attuali con diversi ospiti. Programma di attualità e di informazione, con ospiti per ogni puntata, lo show fa parte del palinsesto di Rete 4 fin dal 2018.

Fuori dal coro, gli argomenti e gli ospiti

In primis, questa sera 2 novembre il giornalista di Fuori dal Coro si collegherà con Stefano Puzzer, portuale di Trieste che guida il movimento No Green Pass, per seguire le ultime novità sulle proteste in corso contro la certificazione verde. Successivamente, si parlerà del vaccino anti Covid-19, in particolare della terza dose, di cellule monoclonali e della loro applicazione all’estero, oltre che dei privilegiati delle pensioni, ovvero i politici, che andranno in pensione con Quota 70-73.

Ecco cosa dice il comunicato stampa ufficiale della puntata:

“Stasera Giordano si collegherà con Trieste per gli ultimi aggiornamenti sulle proteste no green pass. Con gli ospiti in studio, si affronterà poi il tema relativo al caos sulla terza dose di vaccino in Italia, con tutti gli errori commessi a livello di comunicazione. Un reportage esclusivo direttamente da Londra sul no al certificato verde e a seguire l’inchiesta sulle dosi monoclonali, in scadenza, che l’Italia non usa e che preferisce regalare all’estero, nella fattispecie in Romania. Si parlerà anche del tema delle pensioni con alcuni “privilegiati”, ovvero i politici, che andranno in pensione con Quota 70-73. Spazio inoltre alle inchieste di Roma e Cremona sui festini a base di sesso e droga, con insospettabili nel mondo delle celebrità, uomini di Chiesa e politici.”