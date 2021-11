Ecco tutto quello che vedremo nella puntata de Le Iene in onda martedì 2 novembre 2021 come sempre su Italia 1.

Dalla pallovolista alla cantante, da Paola Egonu e Madame: è proprio l’artista veneta la conduttrice che affiancherà Nicola Savino nella puntata di martedì 2 novembre 2021 de Le Iene. Come è ormai noto, da questa edizione (almeno per quel che riguarda quelle in onda il martedì sera), c’è sempre una conduttrice diversa ad affiancare il presentatore principale. A proposito della puntata de Le Iene in onda martedì 2 novembre su Italia 1, a partire dalla ore 21.15 circa, vediamo ora cosa ci dobbiamo aspettare.

Le Iene, la puntata del 2 novembre: le anticipazioni

Tra i servizi più interessati della puntata del 2 novembre de Le Iene c’è quello di Gaetano Pecoraro, che ha cercato di fare chiarezza sul caso di Voghera del 20 luglio 2021, quanto l’assessore alla sicurezza, Massimo Adriatici, sparò e uccise in piazza Merard Youns El Boussettaoui.

Roberta Rei ha invece incontrato la moglie di un boss napoletano, che è stato arrestato proprio grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine della donna.

“In casa vedevo tutto: le armi, i traffici di droga, ero al corrente delle estorsioni. Sapevo che al di là di me sarebbe presto scattata una guerra di camorra. Con la scusa di comprare le sigarette sono uscita di casa e sono andata dai carabinieri che con una prima perquisizione hanno trovato i fucili” ha raccontato la donna, che è ancora sprovvista della scorta, a Le Iene.

Dai toni completamente diversi è invece il servizio di Nicolò De Devitiis, che ha incontrato Giulia Salemi e Taylor Mega e ha proposto loro di postare sui propri profili Instagram delle foto naturali, senza ritocchi. Un’idea che è nata da una legge norvegese che obbliga a dichiarare se una foto postata sui sociale è autentica o modificata.

