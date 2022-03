Wags calciatori italiani: le mogli e fidanzate dei calciatori della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini.

Tutto pronto per le sfide decisive della Nazionale italiana di calcio. I ragazzi del ct Roberto Mancini sono attesi da alcune delle partite più importanti della propria vita. In questo momento hanno bisogno del supporto di tutti, anche delle wags. Le moglie e fidanzate dei giocatori sono chiamate a dare spettacolo, come sempre, sugli spalti e in tribuna.

Splendide, amatissime e spesso famose quanto o forse anche più dei propri rispettivi compagni, le wags dei calciatori italiani ruberanno gli occhi dei tifosi della maglia azzurra, divisi tra ciò che succede sul rettangolo di gioco e queste donne meravigliose che andranno a sedersi in tribuna, in mezzo al pubblico. Ricordi tutti i nomi delle wags italiane? Rinfreschiamoci insieme la memoria!

Le wags dei calciatori italiani: le signore della Nazionale

Molte delle signore degli Azzurri abbiamo imparato a conoscerle e ad amarle nel trionfale Euro 2020, l’ultima edizione dei campionati europei di calcio, vinti dalla nostra Nazionale nell’estate 2021. Ad esempio Alessia Elefante, la splendida ragazza di Castellammare di Stabia storica fidanzata di Gigio Donnarumma. Meravigliose anche le donne dei pilastri della nostra difesa: Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi; Camilla Bresciani, fidanzata del giovane Alessandro Bastoni; e poi le due signore della Juventus, Martina Maccari e Carolina Bonistalli, rispettivamente moglie di Leo Bonucci e Giorgio Chiellini.

LEONARDO BONUCCI MARTINA MACCARI

A fare il tifo per l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, difensore del Lione, ci sarà Isadora Nascimento. Alessandro Florenzi potrà invece avere il sostegno della splendida moglie, Ilenia Atzori, da tanti anni sua fedele compagna d’avventure nelle varie peregrinazioni in giro per l’Europa. Del gruppo di wags campioni d’Europa fanno parte anche Federica Schievenin, la signora Barella, e Selene Cito, moglie di Bryan Cristante.

Jorginho porta con sé la fidanzata Catherine Harding, ex di Jude Law. E c’è poi la new entry Jessica Aidi, sposata da Marco Verratti immediatamente dopo il trionfo europeo. A fare il tifo per Manuel Locatelli ritroviamo Thessa Lacovich, mentre a sostenere Pessina ci sarà l’architetto Roberta Russo.

Scatenate anche le wags degli attaccanti. Confermata Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti dal 2017, e la storica signora Immobile, Jessica Melena, una delle più amate sui social. Domenico Berardi porta con sé Francesca Fantuzzi, Lorenzo Insigne non potrà fare a meno del supporto della sua amata Genny Darone. il più giovane di tutti, Giacomo Raspadori? Anche lui è fidanzato da diversi anni con Elisa Graziani, una ragazza che non corrisponde al profilo classico delle wags.

Al gruppo azzurro storico si sono aggiunti però altri calciatori, e con loro sono arrivate tante altre meravigliose wag. Se il portiere Pierluigi Gollini è un ex di Giulia Provvedi, ma oggi non sembrerebbe avere una relazione importante in corso, il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi è sposato con Sara Bilotta dal 2018, mentre il romanista Gianluca Mancini ha sposato nel 2019 la sua storica fidanzata Elisa.

Altro romanista, altra moglie. Si tratta di Veronica Martinelli, moglie di Lorenzo Pellegrini. Ben più famosa Giulia Amodio, signora Sensi, una delle wag più amate sui social. Giulia Pastore è invece la fidanzata del giovane milanista Sandro Tonali. L’ultima arrivata è invece Giulia Vesce, fidanzata di Mattia De Sciglio, convocato da Mancini solo dopo un infortunio di Di Lorenzo.

E tra le nuove wag in attacco? C’è Alessandra Chiariello, moglie dell’italo-brasiliano Joao Pedro, Ginevra Sozzi, fidanzata di Matteo Politano, Flaminia Apolloni, compagna di Gianluca Scamacca. Mistero invece per Nicolò Zaniolo, che negli ultimi anni ha avuto diverse fidanzate, tra cui la celebre influencer Chiara Nasti. Una curiosità? Oggi la bella Chiara è fidanzata con un’altra new entry del gruppo azzurro, Mattia Zaccagni.

Le grandi wags ‘escluse’

Per vari motivi, mancata convocazione, infortuni, squalifiche e così via, non si sono aggregate al gruppo delle wag azzurre altre splendide donne che abbiamo imparato a conoscere. Tra queste Debora Romano, fidanzata di Alex Meret; Clarissa Franchi, compagna di Giovanni Di Lorenzo; Flavia Toloi, moglie del difensore dell’Atalanta; Miriam Sette, signora Spinazzola; Rachele Risaliti, fidanzata di Castrovilli. Mancherà poi anche l’ex gieffina Veronica Ciardi, signora Bernardeschi. E poi non ci sarà Benedetta Quagli, fidanzata di Federico Chiesa durante gli Europei ma ormai storica ex del calciatore della Juventus.

Riproduzione riservata © 2022 - DG