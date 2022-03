A cosa servono le frasi sagge? Ognuno può utilizzarle come vuole, ma dovrebbero indurre tutte a profonde riflessioni: vediamo le più belle.

Partorire frasi sagge non è da tutti, motivo per cui attingere dal web è ‘cosa buona e giusta’. Quando si parla di citazioni di questo genere, difficilmente si può puntare sulla sola creatività personale. Per scrivere pensieri saggi sulla vita è necessario avere una profonda conoscenza dell’animo umano, non solo del proprio. Vediamo quali sono gli aforismi più belli di sempre, quelli in grado di indurre riflessioni degne di nota.

Frasi sagge: le più profonde

Di frasi belle e sagge ne è pieno il web e quasi tutte sono in grado di provocare profonde riflessioni. Alcune citazioni puntano sulla filosofia, mentre altre sono incentrate sulla teologia o sulla new age. Qualche volta utilizzano paroloni di difficile comprensione, mentre altre volte i concetti sono chiari fin dalla prima lettura. A prescindere dai dettagli sopra elencati, la chiave per capire davvero le frasi antiche e sagge è la pazienza. Non dovete mai avere fretta, ma prendervi del tempo, del sano tempo. Di seguito una selezione di aforismi sulla vita:

La saggezza non è altro che la scienza della felicità. (Denis Diderot);

La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. (Henry David Thoreau);

La saggezza non si riceve, bisogna scoprirla da sé dopo un percorso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché è un modo di vedere le cose. (Marcel Proust);

Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. (Charlie Chaplin);

Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno. (Immanuel Kant);

Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero: non abbiamo bisogno di apparire sani, ma di esserlo veramente. (Epicuro);

I saggi non hanno bisogno di suggerimenti. Gli sciocchi, non ne tengono conto. (Benjamin Franklin);

Lavora come se non avessi bisogno di soldi. Ama come se tu non fossi mai stato ferito. Balla come se nessuno ti stesse guardando. (Satchel Paige);

Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione. (Albert Einstein);

La saggezza non si acquisisce leggendo i libri, ma le persone. (Thomas Hobbes);

Ben fatto è meglio che ben detto. (Benjamin Franklin);

Certuni sarebbero saggi, se non fossero persuasi di esserlo. (Baltasar Gracián);

La saggezza cessa di essere saggezza quando diventa troppo orgogliosa per piangere, troppo austera per ridere e troppo piena di sé per vedere altro che se stessa. (Kahlil Gibran);

L’uomo più saggio è colui che non pensa affatto di esserlo. (Nicolas Boileau);

La saggezza non è nulla se non conduce alla felicità. (Paul Henri Thiry d’Holbach);

L’inizio della saggezza è il silenzio. (Pitagora);

Discutere con una persona che ha rinunciato all’uso della ragione è come somministrare una medicina a un morto. (Thomas Paine);

Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui soffochi la tua voce interiore. (Steve Jobs);

Tienimi lontano dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride e dalla grandezza che non si piega davanti ai bambini. (Khalil Gibran);

Nessuno può essere saggio a stomaco vuoto. (George Eliot);

Stai vicino a tutto ciò che ti rende felice di essere vivo. (Hafez);

Non conta cosa che ti accade, ma come reagisci. (Epitteto);

A me non interessa sentirmi intelligente ascoltando dei cretini che parlano. Preferisco sentirmi cretino ascoltando una persona eccelsa che parla. (Franco Battiato).

Pensieri saggi sulla vita

Difficilmente si può parlare di una frase saggia del giorno, ma di frasi sì. Non si può pretendere che tutti abbiano la stessa visione della saggezza, pertanto è impensabile collegare un pensiero ad una sola giornata. Anche in questo caso, la pazienza è una grande alleata.

Quando hai a che fare con una persona che si crede superiore agli altri e ne è fermamente convinta, ridici sopra e assecondala, perché non è bello rovinare i sogni di un idiota. (Totò);

È caratteristico della saggezza non fare cose disperate. (Henry David Thoreau);

Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare);

La saggezza non è comunicabile. La scienza si può comunicare, ma la saggezza no. Si può trovarla, viverla, si possono fare miracoli con essa, ma spiegarla e insegnarla non si può. (Hermann Hesse);

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu);

Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande. (Confucio);

Guarda un filo d’erba al vento e sentiti come lui. Ti passerà anche la rabbia. (Tiziano Terzani);

Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione. (Francesco Petrarca);

Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire. (Marie Curie);

Ogni giorno dovremmo ascoltare una canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. (Johann Wolfgang von Goethe);

Fai attenzione a non perderti abbracciando le ombre. (Esopo);

Per avere occhi belli, cerca il buono negli altri. Per avere labbra belle, pronuncia parole gentili. E, per avere un bel portamento, cammina sapendo di non essere mai sola. (Audrey Hepburn);

Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca, ed un tocco che mai ferisce. (Charles Dickens).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG