Torna il MusArt festival con un’edizione 2022 ricca di ospiti illustri, scopri tutti i dettagli del programma e le date.

Il MusArt festival 2022 è pronto a tornare e sono state svelati i primi dettagli riguardo agli ospiti di questa nuova edizione. L’evento, che come di consueto si terrà a Firenze in Piazza Santissima Annunziata, è stato programmato dal 16 al 26 luglio 2022. Protagonisti personaggi illustri del panorama musicale, della danza e dell’arte, ma ci saranno anche esposizioni artistiche da non perdere.

MusArt 2022: gli ospiti

La rassegna artistica di quest’anno sarà costellata di eventi imperdibili, ad aprire le danze (è proprio il caso di dirlo) sarà Roberto Bolle che si esibirà dal vivo nel Gala e farà da interprete e direttore artistico. L’evento si terrà nella serata del 16 luglio a partire dalle 21:15. Lunedì 18 luglio 2022 a partire dalle 21:15 sarà la volta di LP (Laura Pergolizzi) la rockstar statunitense di origini italiane.

Roberto Bolle

Mercoledì 20 luglio sarà la volta di Achille Lauro che sarà accompagnato per l’occasione dall’Electric Orchestra. A seguire si esibirà Vinicio Capossela il 21 luglio, Goran Bregovic il 22 luglio e sabato 23 sarà la volta del concerto Rock The Opera Vol.2 diretto da Friedemann Riehle. Il programma andrà avanti con Steve Hackett, chitarrista dei Genesis, che si esibirà nella serata del 25 luglio e Dado Moroni a chiusura della kermesse, il 26 luglio.

MusArt 2022: informazioni sui biglietti

I biglietti per questa nuova edizione del MusArt festival possono già essere acquistati per i singoli eventi attraverso il sito ufficiale dell’evento. Attualmente è, infatti, possibile selezionare uno degli eventi anticipati e acquistare il biglietto online con un circuito di vendita come TicketOne. Si può anche scegliere di acquistare un Gold package che permette di accedere a un biglietto di primo settore, catering con buffet e visita guidata dei luoghi d’arte.

Oltre alla vendita online, i biglietti per il festival possono anche essere acquistati nei boxoffice fisici in Toscana. Dal sito è possibile accedere alla lista dei punti vendita e trovare quello più vicino a voi. Accanto agli eventi che richiederanno il biglietto, nell’ambito del festival verranno anche organizzate delle iniziative accessibili a tutti e degli spettacoli gratuiti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG