Dopo la nomination dell’ultima puntata, le principesse etiopi attaccano pesantemente un concorrente. Ecco chi.

Alla fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, sono andati in nomination Nicola Pisu, Samy Youssef, Amedeo e Davide. Dopo la diretta televisiva, è però accaduta una cosa inaspettata. Le sorelle Selassiè si sono appartate in giardino per discutere dei concorrenti nominati, e alcune frasi sono risaltate all’attenzione delle orecchie del pubblico curioso. E a buon ragione, perché le loro affermazioni sono state veramente pesanti e di pessimo gusto.

Ecco la frase incriminata: “Speriamo che Amedeo rimanga e che vada via quella m****”. Ma con chi ce l’avevano le ragazze, con questo insulto così grave? Probabilmente si tratta dell’attore Davide Silvestri, per cui le tre principesse hanno provato sin da subito un forte astio, probabilmente per futilissimi motivi. Infatti fino ad ora Davide è stato un concorrente modello. Infatti, pur rimanendo (forse anche troppo) in disparte, non ha mai attaccato briga con gli altri coinquilini e ha sempre contribuito alle faccende di casa. Forse la sua colpa è quella di non aver attaccato la modella Soleil Stasi, loro acerrima nemica?

A noi non è piaciuto per niente questo atteggiamento, e a voi?