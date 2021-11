Intervistato da Chi, il giovane si racconta a 360 gradi: da una lunga serie di successi professionali alla sua fresca e felice storia d’amore.

E’ innegabile: quello che sta vivendo il simpaticissimo Tommaso Zorzi è un periodo davvero felice. Dopo la sua vittoria alla scorsa edizione Grande Fratello Vip, il ragazzo si è fatto conoscere ed amare dai telespettatori e sui social in tutto e per tutto, tant’è che per lui sono arrivate una serie di opportunità lavorative importanti e non solo.

Intervistato dal settimanale Chi, Zorzi si è aperto in merito a diversi ambiti della sua vita: il giovane, che a breve si cimenterà come conduttore nel nuovo format Drag Race Italia, in coppia con Chiara Francini, ha ammesso che già dopo la conclusione del reality che l’ha reso noto ha ricevuto numerose proposte lavorative, prima fra tutte, quella come opinionista presso L’Isola dei Famosi. “Dopo il GF Vip pensavo di andare al mare, invece mi sono trovato a commentare naufraghi in uno studio” ha ammesso ai microfoni di Chi con la genuina ironia che lo contraddistingue.

In merito, invece, ad una sorta di rallentamento delle sua attività in televisione, ha ammesso: “Mi sentivo una rockstar della TV, poi mi sono fermato. Non è vero che hanno chiuso i miei programmi, sono stato io a rinunciare anche ad una prima serata” ha ammesso, mettendo i puntini sulle i riguardo questo spinoso argomento.

Zorzi tocca anche dell’argomento amore: come è ben noto a tutti, il giovane è legato da diversi mesi a Tommaso Stanzani, ballerino ed ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.“L’ amore? Finalmente sono felice” ha ammesso l’influencer, rivelando che la storia col suo compagno procede del tutto a gonfie vele.