Alex Belli, dopo la puntata di fuoco andata in onda ieri, rivela a sorpresa cosa ha detto sua moglie su Soleil prima che entrasse nella Casa.

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che, come di consueto, non ha mancato di riservarci sorprese: a grande richiesta, Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella Casa per bacchettare suo marito Alex Belli e Soleil Sorge, in quanto è risultato subito palese a tutti il feeling instauratosi trai due.

La venezuelana non le ha affatto mandate a dire, tant’è che il suo ingresso ha letteralmente sconvolto i due concorrenti, i quali non hanno mancato di fare profonde riflessioni addirittura in merito alla loro futura permanenza nel reality. Lo stesso Alex era letteralmente incredulo in merito al fastidio della moglie nei confronti della Sorge, tant’è che, sfogandosi con Davide Silvestri, ha rivelato cosa lei le avrebbe detto prima che lui entrasse nella Casa.

Le sue parole sono state riportate da Blogtivu: “Sai cosa mi ha detto Delia prima di entrare, testuali parole? Mi fa ‘guarda, l’unica persona che posso sopportare che gli diventi amico, perché comunque mi piace tantissimo, è Soleil’. Parole che infittiscono ulteriormente la dinamica, tant’è che in molti hanno tacciato il confronto come un teatrino architettato ad hoc dagli sposini per maggiore visibilità.

Alla stessa Sorge, dopo la puntata andata in onda, è sorto un dubbio in merito, palesato con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro: secondo l’influencer, infatti, questa storia sarebbe tutta una recita.

E voi che ne pensate? Da che parte state?