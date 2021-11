L’attore americano si pronuncia contrario alle armi vere nel mondo del cinema dopo l’incidente sul set di Rust.

L’incidente sul set di Rust, che ha visto il coinvolgimento dell’attore Alec Baldwin, ha mosso un vero e proprio campanello di allarme nel mondo del cinema americano. Dopo le indagini del tribunale e la pioggia di critiche da parte di mass media e pubblico, adesso si fanno avanti anche altre celebrità dello star system.

Questa volta a pronunciarsi contro l’uso di armi vere sui set del grande schermo è l’attore americano Dwayne Johnson, soprannominato iconicamente come The Rock. Il produttore ex-wrestler è stato intervistato da Variety e ha voluto assicurare ai suoi fan più accaniti che nella sua casa di produzione Seven Bucks verranno impiegate esclusivamente armi finte. Sono state escluse a priori, per ragion di cose, anche armi vere caricate “a salve”.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ecco le dichiarazioni di The Rock riportate su Coming Soon: “Posso dirvi, con la massima chiarezza, che d’ora in poi in ogni lavoro della Seven Bucks Productions, si tratti di film, serie tv o qualsiasi altra cosa produrremo, non useremo proprio armi vere. Passeremo alle armi di gomma, poi le aggiusteremo in post-produzione, non ci preoccuperemo dei costi“.

L’attore esprime poi il suo cordoglio per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia che ha perso la vita nell’incidente: “Innanzitutto, mi si è spezzato il cuore. Abbiamo perso una vita, i miei pensieri vanno alla famiglia e a tutti quelli sul set, conosco anche Alec da tantissimo tempo. E quando succede una cosa così grossa, un tale dolore, credo che la cosa più prudente e intelligente da fare sia fermarsi un secondo e ripensare sul serio al modo in cui andremo avanti, al modo in cui lavoreremo insieme“.

Confidiamo in Dwayne Johnson e nella promessa che ci è stata fatta, sperando che altri produttori decidano di seguire il suo esempio.