L’attrice, dopo le recenti dichiarazioni del cantante circa un presunto corteggiamento tra loro, ci ha tenuto fare alcune precisazioni.

Non è passato troppo tempo da quando Eros Ramazzotti rilasciò una dichiarazione sorprendente, secondo cui tra lui e la bellissima Monica Bellucci ci fu un reciproco corteggiamento, a cui lui stesso decise di aver detto di no (vi raccontiamo qui le sue parole).

Le due icone della musica e del cinema, infatti, si incontrarono nel 2014 nel programma di Fiorello “Stasera pago io Revolution“, in un momento in cui, a detta del cantante, entrambi erano sentimentalmente liberi. Ramazzotti stesso ha postato sul suo profilo Instagram un video di quel momento, che vi riportiamo qui:

“Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo” ha ammesso. Dal canto suo, anche la Bellucci, intervistata dal settimanale F, ci ha tenuto a dire la sua in merito a questa faccenda: l’attrice ha in parte smentito quanto affermato dal cantante, sostenendo che, in quel periodo da lui citato, lei era incinta di ben 5 mesi!

La Bellucci, inoltre, ha da ridire sull’etichetta di “donna più bella del mondo” da lui assegnatale. Bigodino ha riportato così le sue parole in merito: “Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi… Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole”.

Che ne pensate di questa faccenda? A chi credete?