L’attore, dopo gli ultimi attriti con l’ex schermidore, gli ha chiesto scusa con un abbraccio ma il gesto non convince i telespettatori.

Dopo la quasi sfiorata rissa (ve ne parliamo qui) al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Aldo Montano, il rapporto trai due non è proseguito nel migliore dei modi: ieri è andata in onda una nuova puntata del reality ed è avvenuto, tra le altre cose, proprio un confronto trai due, durante il quale gli animi non si sono affatto placati.

Le fantomatiche scuse dell’attore dagli occhi di ghiaccio allo sportivo sono arrivate proprio oggi: in cucina, infatti, i due si sono stretti in un (poco convinto) abbraccio che, si credeva, potesse fungere da chiarimento definitivo tra loro. Vi mostriamo qui quel momento:

E invece, questo gesto da parte dell’attore ha destato non poche perplessità negli assidui spettatori del Grande Fratello Vip e in molti non hanno mancato di tacciarlo ancora una volta come falso ed incoerente: poco prima delle scuse, infatti, Belli non ha mancato di sfogarsi e parlare negativamente dello schermidore con altri suoi compagni d’avventura.

Blogtivu ha riportata le parole da lui pronunciate con Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo: “Sì, ma adesso vedi come lo aspetto al varco. Ieri sera si è permesso di fare battute su me e mia moglie. Vedi come adesso lo squadro io stamattina” ha dichiarato, per poi appellarlo negativamente come “sciabolatore folle“.

Che ne pensate? Le sue scuse saranno davvero sentite?