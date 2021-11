Il rapper vuota il sacco a quasi un anno dalla fine del matrimonio con Kim Kardashian e rivela che la ama ancora non vuole separarsi da lei.

Pare non avere un epilogo chiaro la situazione tra Kim Kardashian e il suo quasi ex marito Kanye West: la celebre influencer chiese il divorzio dal rapper a febbraio dopo sei anni di matrimonio e aver dato alla luce quattro figli.

Nonostante Kim sia molto decisa, il rapper pare non volersene fare proprio una ragione: durante il podcast Drink Champs, West ha fatto delle rivelazioni inedite, svelando come sta vivendo questo momento difficile. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Bluewin: «Durante il Saturday Night Live, lei ha detto che abbiamo divorziato solamente perché loro volevano che lo dicesse. Io non ho nemmeno visto quelle carte, non abbiamo divorziato» ha ammesso.

Inoltre ha reso noto che anche i loro figli non sono molto contenti, come normale che sia, della notizia della separazione dei genitori: «Non è un gioco per me. I miei bambini vogliono che i loro genitori stiano insieme. Io voglio che stiamo insieme» ha poi continuato. Non manca poi di attaccare i media, i quali, a suo avviso, avrebbe attribuito grande responsabilità per la fine della sua storia: «Se vedete i media… non è ciò che stanno promuovendo. Non è ciò che vogliono. Loro vogliono vedere un nuovo matrimonio, un nuovo episodio, un nuovo show televisivo».

Che ne pensate delle sue parole?