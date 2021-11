La dolce giornalista ha scelto il salotto di Verissimo per svelare il sesso dal bebè che aspetta da Claudio Santamaria: sarà una femminuccia!

La coppia formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria sta vivendo un momento davvero magico: la coppia, infatti, è in dolce attesa e, mentre per lei si tratta del quarto figlio, per l’attore si tratterebbe della seconda nascita. Renato, Emma Angelina e Greta, infatti, sono il frutto dell’amore della giornalista con Marcello Molfino, mentre Emma è la primogenita di lui, avuta con Delfina Delettrez.

Ospite oggi da Silvia Toffanin, la giornalista si è aperta un po’ circa numerosi aspetti della sua vita privata, tuttavia, la notizia che ha maggiormente destato curiosità nei telespettatori è stato l’annuncio ufficiale del sesso del nascituro. Il lieto momento è stato accompagnato da un video di un grande cuore che batteva, cambiando colore tra blu e rosa ad intermittenza: quando si è fermato su quest’ultimo, proprio la Toffanin ha annunciato “E’ una femminuccia!“. Ecco qui il video di quel momento:

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Dunque alla famiglia si unirà una bellissima bambina e proprio la Barra, dopo aver dato il lieto annuncio, ha dichiarato: “Per qualche motivo sei arrivata da me (…), mi hai scelta“. E, in merito alla domanda della Toffanin relativa al nome della piccola, Francesca ha ammesso: “Non ti svelo il nome, ma riguarda molto la mia filosofia di vita… è un nome mitologico!” mantenendo dunque un certo riserbo in merito.

Siete contenti per lei?