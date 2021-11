Dopo l’ intervista a Verissimo in cui dichiarò che il suo cuore era tornato a battere, l’attore mostra sui social una foto col nuovo compagno.

Non è trascorso troppo tempo da quando Gabriel Garko rilasciò una toccante intervista nel salotto di Verissimo ( che vi riportiamo qui), dichiarando alla dolcissima Silvia Toffanin di essere nuovamente e felicemente innamorato. Fino ad ora, l’unica informazione certa è che si trattasse di un giovane trentaseienne.

Oggi però, qualcosa è cambiato: l’attore, tramite una storia Instagram, ha scelto di palesare il nome e l’identità della sua nuova fiamma. Garko, infatti, ha repostato un contenuto del suo nuovo compagno, che li ritrae insieme accasciati sul divano, in un momento di relax della quotidianità. Il ragazzo si chiama Matia ed è da Instagram che riusciamo a risalire a qualche info in più sulla sua vita.

Il giovane ha impostato il lucchetto al suo profilo IG, motivo per cui ciò che ci è dovuto vedere sono soltanto poche notizie relativa alla sua bio: seguito da poco più meno di 9.000 persone, Matia sicurante vive a Milano e lavora attualmente come “general manager“, ma non si sa in che settore o azienda.

Che ne pensate di questa nuova coppia? Noi auguriamo a Gabriel e al suo nuovo compagno di godersi questo nuovo amore e di essere felici insieme!