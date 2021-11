Da poco diventata mamma, l’influencer ci delizia spesso con teneri scatti del piccolo Enea: uno però sottolinea un’incredibile somiglianza.

Sembrava non dovesse accadere mai e invece, dopo diversi giorni impegnativi, l’influencer Paola Turani ed il suo compagno Riccardo Serpellini hanno dato alla luce il loro primo figlio, il piccolo Enea.

Nonostante siano passati solo pochi giorni da questo lieto evento, Paola ha subito dimostrato di essere una mamma super premurosa ed amorevole, non mancando di aggiornare continuamente il suo seguito con dolci scatti del neonato e della loro vita in famiglia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Uno in particolare, pubblicato dalla ragazza qualche ora fa, ha destato particolare attenzione agli utenti di Instagram. Il motivo? Un’ incredibile somiglianza dell’ influencer con il figlio, soprattutto in forma e colore degli occhi e tonalità di sopracciglia e carnagione. Vi mostriamo qui la foto pubblicata dalla Turani:

“Matchy-matchy con la mamy”: in effetti, anche a livello di look, madre e figlio sono perfettamente coordinati… d’altronde, l’attenzione che Paola Turani impiega nel scegliere gli outfit non poteva che giocare a vantaggio del piccolo Enea! Ci pare evidente, però, che inizi a prendere piede una forte somiglianza trai due ma, si sa bene, a quest’età è ancora tutto aperto!

E voi cosa pensate? Il piccolo somiglia tanto alla mamma?